Connellsville Area Historical Society
River Rally Concession Stand
Bottle Water
$1
Per bottle of water
Per bottle of water
seeMoreDetailsMobile
add
Bomb Pops
$1.50
Per Bomb Pop Any flavor
Per Bomb Pop Any flavor
seeMoreDetailsMobile
add
Can of Pop
$1
Per Can
Per Can
seeMoreDetailsMobile
add
Cookies
$2
Per Pack
Per Pack
seeMoreDetailsMobile
add
Jumbo Cheese Curls
$3
Per Bag
Per Bag
seeMoreDetailsMobile
add
Chips
$1
Per bag
Per bag
seeMoreDetailsMobile
add
Combos
$1
Per bag
Per bag
seeMoreDetailsMobile
add
Cotton Candy
$7
(Any Flavor)
(Any Flavor)
seeMoreDetailsMobile
add
Freeze Pops 4/$1.00
$1
4/$1.00
4/$1.00
seeMoreDetailsMobile
add
Fudge Bar
$1
Each
Each
seeMoreDetailsMobile
add
Gatorade
$2
Per Bottle
Per Bottle
seeMoreDetailsMobile
add
Ice Cream
$2
Orange Creamsicle, Strawberry Shortcake, Drumstick
Orange Creamsicle, Strawberry Shortcake, Drumstick
seeMoreDetailsMobile
add
Ice Cream Sandwich
$1
Each
Each
seeMoreDetailsMobile
add
Peach Tea
$2
Lipton Georgia Peach Tea
Lipton Georgia Peach Tea
seeMoreDetailsMobile
add
Misc.
$1
Misc. Items that add up to a dollar
Misc. Items that add up to a dollar
seeMoreDetailsMobile
add
$5 Cotton Candy
$5
Any flavor
Any flavor
seeMoreDetailsMobile
add
$3 Cotton Candy
$3
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout