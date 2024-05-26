River Rally Concession Stand

Bottle Water item
Bottle Water
$1
Per bottle of water
Bomb Pops item
Bomb Pops
$1.50
Per Bomb Pop Any flavor
Can of Pop item
Can of Pop
$1
Per Can
Cookies item
Cookies
$2
Per Pack
Jumbo Cheese Curls
$3
Per Bag
Chips
$1
Per bag
Combos
$1
Per bag
Cotton Candy
$7
(Any Flavor)
Freeze Pops 4/$1.00 item
Freeze Pops 4/$1.00
$1
4/$1.00
Fudge Bar
$1
Each
Gatorade item
Gatorade
$2
Per Bottle
Ice Cream item
Ice Cream
$2
Orange Creamsicle, Strawberry Shortcake, Drumstick
Ice Cream Sandwich
$1
Each
Peach Tea
$2
Lipton Georgia Peach Tea
Misc. item
Misc.
$1
Misc. Items that add up to a dollar
$5 Cotton Candy
$5
Any flavor
$3 Cotton Candy
$3
