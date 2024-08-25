Cool Islam
Quran Memorization Program for All Ages: 24-25 School year
7270 NW Helvetia Rd
Hillsboro, OR 97124, USA
Full year tuition (in-person classes)
$628.20
10% discount
Full year tuition (online classes)
$448.20
10% discount
Juzz Amma for kids (advanced): Sat, 10 am - 1130 am
$349
Boys and girls (6-9 yrs old).
Juzz Amma for adults (advanced): Sat, 10 am - 1130 am
$349
Adult women only
Al-Baqarah for kids: Sat, 12 - 130 PM
$349
Boys and girls (8-12 yrs)
Al-Baqarah for adults: Sat, 12 - 130 PM
$349
Adult women only
Juz Tabarak and Qad Samia (boys): Sat, 4-530 PM
$349
Boys (10-15 yrs old). Pre-req: already memorized (Juzz Amma)
Juz Amma for kids (Beginners): Sun, 12-130 PM
$349
Boys and girls (5-8 yrs old).
Juz Amma for adults (Beginners): Sun, 12-130 PM
$349
Adult women only
Pick your own Surah - Women only: Thursday, 1030 AM -12 pm
$349
Adults women who know Tajweed well, already memorized some juzs and willing to memorize at least one page per week.
Online- Juzz Amma: Tuesday, 4 PM - 530 PM
$249
Boys and girls (6-9 yrs old)
Online- Juzz Tabarak: Tuesday, 6 PM - 730 PM
$249
Boys and girls (10-15 yrs old)
Girls Beginners: Saturday, 2:05 - 3:35 PM
$349
Girls 10-15 yrs
