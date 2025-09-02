7th Annual Holy Trinity Golf Tournament

73 Lovejoy Rd

Andover, MA 01810, USA

Golfer Registration - Single item
Golfer Registration - Single
$250

Please enter your info below and proposed golfing group

Golfer Registration - Foursome item
Golfer Registration - Foursome
$950

Pay for your whole foursome and save $50. Enter each golfer's name in the fields below

Banquet Only item
Banquet Only
$55

Not a golfer? Come join us for drinks, dinner and raffles to support our great church and community

Sponsorship - Name Sponsor item
Sponsorship - Name Sponsor
$250

See your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor

Sponsorship - Supporter Sponsor item
Sponsorship - Supporter Sponsor
$500

See your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor, tee/green sign & 1 banquet ticket (non-golfer)

Sponsorship - Tee Sponsor item
Sponsorship - Tee Sponsor
$1,000

Receive 1 golfer comp, see your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor, tee/green sign & 1 banquet ticket (non-golfer)

Sponsorship - Bronze Sponsor item
Sponsorship - Bronze Sponsor
$2,500

Receive 2 golfer comp, see your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor, tee/green sign & 1 banquet ticket (non-golfer)

Sponsorship - Silver Sponsor item
Sponsorship - Silver Sponsor
$5,000

Receive 4 golfer comp, see your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor, tee/green sign & 2 banquet ticket (non-golfers)

Sponsorship - Gold Sponsor item
Sponsorship - Gold Sponsor
$10,000

Receive 8 golfer comps, see your name in our ad book as a cherished Holy Trinity Church sponsor, tee/green sign & 2 banquet ticket (non-golfers)

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing