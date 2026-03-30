7x24 Exchange Northeast Regional Conference 2026

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About this event
Sponsorship Includes: Five (5) attendee tickets for your team or guests.
Sponsorship Includes: Four (4) attendee tickets for your team or guests.
Sponsorship Includes: Three (3) attendee tickets for your team.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.
Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.
Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.
Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.
Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
This ticket provides access to the Cocktail Reception Only, allowing attendees to connect in a relaxed, social setting while enjoying complimentary beverages and hors d’oeuvres.
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