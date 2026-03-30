7 x 24 Exchange Metro NY

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7 x 24 Exchange Metro NY

About this event

7x24 Exchange Northeast Regional Conference 2026

Borgata Hotel

Casino & Spa, 1 Borgata Way, Atlantic City, NJ 08401, USA

Platinum Sponsor
$9,999
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Sponsorship Includes: Five (5) attendee tickets for your team or guests.

  • Keynote Introduction.
  • Prominent display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
  • Opportunity to provide branded signage (sponsor-supplied).
Gold Sponsor
$5,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Sponsorship Includes: Four (4) attendee tickets for your team or guests.

  • Prominent display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
Silver Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 3 tickets

Sponsorship Includes: Three (3) attendee tickets for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
Bronze Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
Cocktail Sponsor
$5,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.

  • Recognition as one of the Cocktail Reception Sponsors during the conference networking event on day two (Oct 7).
  • Prominent display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • Opportunity to provide branded signage at the reception (sponsor-supplied).
Furniture Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • Opportunity to provide branded signage on or by the stage (sponsor-supplied).
Welcome Gift Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team or guests.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • Ability to add branded promotional material/items to the Welcome Bags (sponsor-supplied).
Lanyard Sponsor
$3,500

Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.

  • Company logo printed on all attendee badges.
  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
Breakfast Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
  • Verbal acknowledgment by the emcee during breakfast.
Lunch Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsorship Includes: Two (2) attendee tickets for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
  • Verbal acknowledgment by the emcee during lunch.
Coffee Sponsor
$2,500

Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • Opportunity to provide branded signage by the coffee station (sponsor-supplied).
Tabletop Sponsor
$2,000

Sponsorship Includes: One (1) attendee ticket for your team.

  • Display of your company logo on event signage, program materials, and digital promotions.
  • One (1) Vendor Table (6ft) to showcase solutions/services.
General Admission - COMING SOON!
$500

Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.

Cocktail Reception ONLY
$99.99

This ticket provides access to the Cocktail Reception Only, allowing attendees to connect in a relaxed, social setting while enjoying complimentary beverages and hors d’oeuvres.

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