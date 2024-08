ESSA BICICLETA BMX PODE SER SUA!

REGULAMENTO DO SORTEIO DA BICICLETA

Cada número da Rifa será comercializado a $10.00 (DEZ DOLARES).

Não é permitido a participação dos colaboradores do Administrativo do MSBN Atlanta no sorteio.

Um mesmo participante poderá adquirir um ou mais números, aumentando assim as suas chances de ganhar.

O participante deverá fornecer todos os dados pedidos pelos organizadores na plataforma online de compra dos números para a validação de sua participação no sorteio;

A rifa será sorteada pela MSBN Atlanta no dia 6 do mês de julho de 2024, a premiação ocorrerá da seguinte forma:

a) Prêmio Único (uma) GT BMX Slammer Conway NOVA;

Caso haja uma ocorrência de ordem logística, técnica ou de outro fator que impeça a realização do sorteio no dia 07/06/24 será considerada a data do dia 07/14/24 para a realização do mesmo;

Caso não ocorra a venda de todos os números até dia 07/06/24 as 3pm (EST), o sorteio será prorrogado até que o número mínimo da venda, mencionado no item 1 seja atingido.

www.facebook.com/msbnatlanta e Instagram: www.instagram.com/msbnatlanta O resultado do sorteio poderá ser consultado na página de compra dos números ou pelas redes sociais da MSBN Atlanta. Facebook:e Instagram:

Caso o ganhador não entre em contato e os organizadores não consigam contatá-lo no período máximo de 60 dias, a contar da data do sorteio, o prêmio será sorteado novamente.

O ganhador do sorteio fica ciente que:

a) Somente com o número de compra e seu QR-code devidamente pago, o sorteado terá direito a retirada do Prêmio.

b) Devera retirar a GT BMX Slammer Conway após a data do sorteio.