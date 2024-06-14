Aetna Bar Purchases

Beer item
Beer
$4
Wine item
Wine
$3
Mixed item
Mixed
$6
Bottled water item
Bottled water
$2
Assorted Beverages item
Assorted Beverages
$2
Shots item
Shots
$5
assorted shots
open bar (4 hours) item
open bar (4 hours)
$22
per person
Beer, Wine & Soda bar (4 hours) item
Beer, Wine & Soda bar (4 hours)
$16
per person
soda & water bar (4 hours) item
soda & water bar (4 hours)
$8
per person
Beef & Beer fundraiser item
Beef & Beer fundraiser
$16
Juice item
Juice
$1
