Aetna HH&L Company
Aetna Bar Purchases
Beer
$4
add
Wine
$3
add
Mixed
$6
add
Bottled water
$2
add
Assorted Beverages
$2
add
Shots
$5
assorted shots
assorted shots
seeMoreDetailsMobile
add
open bar (4 hours)
$22
per person
per person
seeMoreDetailsMobile
add
Beer, Wine & Soda bar (4 hours)
$16
per person
per person
seeMoreDetailsMobile
add
soda & water bar (4 hours)
$8
per person
per person
seeMoreDetailsMobile
add
Beef & Beer fundraiser
$16
add
Juice
$1
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout