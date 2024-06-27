eventClosed

Angels' Art Auction

auction.pickupLocation

12128 Tesson Ferry Rd, St. Louis, MO 63128, USA

Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$10

auctionV2.input.startingBid

Made by Gary, 13.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Alex, 10.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Axl, 17.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$10

auctionV2.input.startingBid

Made by Abby, 6.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Kaiya, 9.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Axl, 17.
Wood Wall-Hanging With Angel Wings item
Wood Wall-Hanging With Angel Wings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Kaiya, 9.
Handmade Soap & Candle Gift Basket item
Handmade Soap & Candle Gift Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Made by Knowledge, 14.
Handmade Soap & Candle Gift Basket item
Handmade Soap & Candle Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Made by Odyssey, 11.
Handmade Candle Gift Basket item
Handmade Candle Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Made by Chance, 16.
Handmade Soap & Candle Gift Basket item
Handmade Soap & Candle Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Made by Cole, 17.
Welcome Sign item
Welcome Sign
$5

auctionV2.input.startingBid

Multimedia Angel Numbers Wall Hanging item
Multimedia Angel Numbers Wall Hanging
$20

auctionV2.input.startingBid

Made by Alex, 16.
Angel's Arms Logo Wall Hanging item
Angel's Arms Logo Wall Hanging
$5

auctionV2.input.startingBid

Made by Chance, 5.
Angel Wings Painting item
Angel Wings Painting
$9

auctionV2.input.startingBid

Made by Dakoda, 15.
4 Angel Buckets item
4 Angel Buckets
$4

auctionV2.input.startingBid

Made by Alex, 10.
Light-Hanging Shelf item
Light-Hanging Shelf
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Kris, 11.
Light-Hanging Shelf item
Light-Hanging Shelf
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Dean, 11.
Set of 9 Wind Chimes item
Set of 9 Wind Chimes
$9

auctionV2.input.startingBid

Made by Kaiya (9) and Abby (6).
Two Yarn Angels item
Two Yarn Angels
$2

auctionV2.input.startingBid

Made by Cashlynn, age 12.
Patriotic Angel item
Patriotic Angel
$2

auctionV2.input.startingBid

Made by Gideon, 10.
Angel "Rag' Doll item
Angel "Rag' Doll
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Dakoda, 15.
Kitchen Angel item
Kitchen Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Clayton, 17.
Kitchen Angel item
Kitchen Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Clayton, 17.
Glass Angel item
Glass Angel
$2

auctionV2.input.startingBid

Made by Liam, 9.
Angel Trio item
Angel Trio
$2

auctionV2.input.startingBid

Made by Gideon, 10.
Barbie Angel item
Barbie Angel
$4

auctionV2.input.startingBid

Made by Iysis (15) and Paris (6).
Barbie Angel item
Barbie Angel
$4

auctionV2.input.startingBid

Made by Kori (13) & McKayla (11).
Dog Toy Angel item
Dog Toy Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Dean, 11.
Gardening Angel item
Gardening Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Atreyu, 14.
Angel of Music item
Angel of Music
$4

auctionV2.input.startingBid

Made by Jimmy, 15.
Painted Dog Angel item
Painted Dog Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Painted by Kaland age 9.
Heart Ornament item
Heart Ornament
$2

auctionV2.input.startingBid

Made by Ledger age 4.
Hand-painted Tote Bag item
Hand-painted Tote Bag
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Heaven age 9.
Cross-Stitch Angel in Frame item
Cross-Stitch Angel in Frame
$10

auctionV2.input.startingBid

Made by Abbie, 13.
Angel Charm Bracelet item
Angel Charm Bracelet
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Heaven, 9.
Angel Earrings item
Angel Earrings
$15

auctionV2.input.startingBid

Made by Jimmy age 9.
Hand Painted Angel Duo item
Hand Painted Angel Duo
$5

auctionV2.input.startingBid

Made by Jimmy, 9.
Hand Painted Angel Trio item
Hand Painted Angel Trio
$5

auctionV2.input.startingBid

Made by Abbie, 13.
Hand Painted Angel item
Hand Painted Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Kaland, 9.
Hand Painted Angel Duo item
Hand Painted Angel Duo
$5

auctionV2.input.startingBid

Made by Jazzy, 12.
Hand Painted Angel Family item
Hand Painted Angel Family
$5

auctionV2.input.startingBid

Made by Heaven, 9.
Hand Painted Angel item
Hand Painted Angel
$3

auctionV2.input.startingBid

Made by Jazzy, 12.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing