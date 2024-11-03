African Adventure: Botswana and Beyond!

Cape Town South Africa

Deposit
$500
Initial Deposit based on double occupancy
Deposit
$500
Initial Deposit based on Single Occupancy
February 1- Payment 2
$2,250
50% payment due INCLUDING Flight based on double occupancy
April- 30- Payment 3
$2,250
final payment due INCLUDING FLIGHT based on double occupancy
February 1- Payment #2
$1,500
50% payment due for LAND ONLY- Double Occupancy
April 30- Final Payment
$1,500
groupTicketCaption
50% payment due for LAND ONLY- Double Occupancy
February 1- Payment 2
$3,000
50% payment due INCLUDING Flight- Single Occupancy
April 30- payment 3
$3,000
final payment due INCLUDING FLIGHT- Single Occupancy
February 1- Payment 2
$2,000
50% payment due LAND ONLY- Single Occupancy
April 30- Payment 3
$2,000
50% final payment due LAND ONLY- Single Occupancy
Final payment
$1,250
Final payment

common:zeffyTipDisclaimerTicketing