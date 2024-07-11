Emunah True
ExtravaGAMEza Vendor
Warren McClaskey Adult Education at 5241 J St
Sacramento, CA 95819
Friday Vendor
$25
1 ticket for 1 10x10 space Friday only
Saturday Vendor
$35
1 ticket for 1 10x10 space Saturday only
Sunday
$35
1 ticket for 1 10x10 space Sunday only
3 Day Vendor
$85
1 ticket for 1 10x10 space Friday, Saturday, Sunday
