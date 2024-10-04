eventClosed

Lassen County Holiday With A Hero - Golf Tournament Silent Auction – It’s for the Children!

auction.pickupLocation

470-835 Circle Dr, Susanville, CA 96130

Cozy Movie Night Gift Basket item
Cozy Movie Night Gift Basket item
Cozy Movie Night Gift Basket item
Cozy Movie Night Gift Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Take a Sip item
Take a Sip item
Take a Sip item
Take a Sip
$15

auctionV2.input.startingBid

Local Treasures item
Local Treasures item
Local Treasures item
Local Treasures
$20

auctionV2.input.startingBid

Jiu Jitsu item
Jiu Jitsu item
Jiu Jitsu
$35

auctionV2.input.startingBid

Pizza Pizza item
Pizza Pizza item
Pizza Pizza
$20

auctionV2.input.startingBid

Firemax 11 item
Firemax 11 item
Firemax 11 item
Firemax 11
$20

auctionV2.input.startingBid

Beautiful Music item
Beautiful Music item
Beautiful Music item
Beautiful Music
$20

auctionV2.input.startingBid

Rebound item
Rebound item
Rebound item
Rebound
$20

auctionV2.input.startingBid

Home Run item
Home Run item
Home Run item
Home Run
$20

auctionV2.input.startingBid

Road Trip Rocker item
Road Trip Rocker item
Road Trip Rocker
$15

auctionV2.input.startingBid

Doggy Lovers item
Doggy Lovers item
Doggy Lovers item
Doggy Lovers
$15

auctionV2.input.startingBid

Get Fancy item
Get Fancy item
Get Fancy item
Get Fancy
$10

auctionV2.input.startingBid

Updated Value $105
Sweet Scentsy item
Sweet Scentsy item
Sweet Scentsy item
Sweet Scentsy
$20

auctionV2.input.startingBid

Cup of Joe item
Cup of Joe item
Cup of Joe
$10

auctionV2.input.startingBid

About Time item
About Time item
About Time item
About Time
$30

auctionV2.input.startingBid

America item
America item
America
$30

auctionV2.input.startingBid

Kidding Around item
Kidding Around item
Kidding Around item
Kidding Around
$15

auctionV2.input.startingBid

TickTok item
TickTok item
TickTok
$20

auctionV2.input.startingBid

Main Street Lube item
Main Street Lube item
Main Street Lube item
Main Street Lube
$15

auctionV2.input.startingBid

Pamper Her item
Pamper Her item
Pamper Her item
Pamper Her
$15

auctionV2.input.startingBid

Family Photo item
Family Photo item
Family Photo item
Family Photo
$15

auctionV2.input.startingBid

Thankful for Fall item
Thankful for Fall item
Thankful for Fall item
Thankful for Fall
$20

auctionV2.input.startingBid

Backyard S'mores item
Backyard S'mores item
Backyard S'mores item
Backyard S'mores
$20

auctionV2.input.startingBid

Gourmet Treats item
Gourmet Treats item
Gourmet Treats item
Gourmet Treats
$15

auctionV2.input.startingBid

Spooky Business item
Spooky Business item
Spooky Business item
Spooky Business
$15

auctionV2.input.startingBid

common:zeffyTipDisclaimerTicketing