Moab Music Festival presents: Holiday Magic: Messiah, Mozart, and More! at St. Francis Episcopal Church

Holiday Magic: Messiah, Mozart, and More! (General Seating)
$25
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.
Holiday Magic: Messiah, Mozart, and More! (Ages 6-18)
$10
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.
A Moab Music Festival Holiday Concert at St. Francis Episcopal Church, 250 Kane Creek Blvd, Friday, December 6th. Doors open 7 pm. Concert 7:30 pm. Featuring Deanna Breiwick, Amy Owens, soprano; Michael Barrett, piano.