2024 INRC Jubilee Silent Auction

All in Good Taste item
All in Good Taste
$75

Prop yourself outside and enjoy a cigar from Mr. B's Cigars and sip on some Disaronno. $256 value
Art & Wine Escape item
Art & Wine Escape
$20

Take a trip to the Eiteljorg with tickets for 2. Then go home and sit back and relax as you peruse Eiteljorg's book After the Storm while sipping on some Helena Valley Wine. $65 value
Boo Basket item
Boo Basket
$40

Spooky season - in doors! Cozy up with the ghost blanket, slippers, and beanie, light the candle, and snack on cookies and popcorn all from Sodom Rose $142 value
Cheers to Friends item
Cheers to Friends
$72

Grab some friends and enjoy a wine or bourbon tasting for 4 at Antilogy and go shopping for some jewelry at The Inspiration Co. $240 value
Creative Sparks item
Creative Sparks
$70

Show off your support of the arts with a new shirt, pottery, and sticker from Latinas Welding Guild; then take your family to the Newfields Art Museum with an Annual Membership. $227 value
Fever Fan Fever item
Fever Fan Fever
$30

Support the Fever! In this package you'll find a NaLyssa Smith signed t-shirt and bag! $100 value
Fore! item
Fore!
$60

Enjoy 2 hours of bay time at Back 9 while rocking your new Nike Golf Shirt! A $200 value
Game Day & Race Ready item
Game Day & Race Ready
$55

Calling all Indy Sports Fans! The package includes a Pacers hat, Pacers lanyard, Indy 500 vodka, and a Indy 500 hat $180 value
Hero Showdown item
Hero Showdown
$30

Are you team Deadpool or Wolverine?? In this package you'll find a 2xl and an xl Wolverine/Deadpool shirts and a $25 gift card to the Comic Carnival $95 value
Indy Sports Fan Experience item
Indy Sports Fan Experience
$45

Represent Lucas oil in a baseball hat, t-shirt, and with a keychain. Explore the NCAA Hall of Champions with 2 tickets then go to dinner at any Cunningham restaurant with a $100 gift card. $152 value
Let's Go Colts! item
Let's Go Colts!
$125

Go Big Blue!! In this package you'll find everything a Colts fan would need! A football signed by DeForest Buckner, a hat, lanyard, and polo $420 value
Lux Tasting with a Rum Twist item
Lux Tasting with a Rum Twist
$30

Calling all alcohol enthusiasts! Enjoy a lux wine tasting at Cooper's Hawk and a bottle of Crusaders Rum. $95 value
PAWsitively PAWsome item
PAWsitively PAWsome
$15

Spoil your pet with some treats, poop bags, and toys from Three Dogs Bakery $45 Value
Pitch a Kick! item
Pitch a Kick!
$95

Are you a sports fan? Well show off an authentic signed baseball by Cubs' Shota Imanaga and enjoy a 2025 season game of Indy Eleven! $320 value
Pop! Pop! Pop! item
Pop! Pop! Pop!
$20

Enjoy 5 assorted bags of popcorn from Danielle's Popcorn $75 value
Saturday Morning Errands item
Saturday Morning Errands
$30

Kick off your weekends with some coffee from Lincoln Lane or Tinker Coffee and hit the road with Crew Carwash Coupons $105 value
Something Sweet item
Something Sweet
$25

Entice your sweet tooth with 3 stacked bundtlets of varying flavors along with a bundtlet for a year card. $85 value
Treat Yourself item
Treat Yourself
$60

Need some me time?? This is for you! In this package you'll find 2 Nine West scarves, All-Nutrient Shampoo and Conditioner, Bottle of Pinot and Bottle of Sweet Red Wine $200 value
Date Night Adventure item
Date Night Adventure
$45

Add some adventure to your date night! Start with a scavenger hunt for 2 and then go to any Cunningham Restaurant with a $100 gift card and end the night with a $25 gift card to Lift Off Creamery $160 value
Enjoy the Show! item
Enjoy the Show!
$75

Enjoy the show at Kan Kan, AMC, and Dinner Detective! This package includes a Dual 8 Membership to Kan Kan, an admission to the Dinner Detective, and a $25 gift card to AMC $255 value
Get In Winner, We're Going Shopping item
Get In Winner, We're Going Shopping
$45

Let's go shopping!! $50 chooseyourcard.com Gift card (Macy’s, Barnes & Noble, Athleta, Gap, Belk, Bloomingdale’s, Fanatics, GameStop, Lowe’s, Old Navy, Stitch Fix, Under Armour), $25 chooseyourcard.com Gift card (Nordstrom Rack, Macy’s, DSW, Ulta, Barnes & Noble, Aeropostale, American Eagle, H&M, Pink, Victoria’s Secret, rue21), Dave & Buster’s 1 hour unlimited play voucher, $40 in Inspiration Co. gift cards, and 2 Danielle’s Popcorn discount cards $160 value
Golf and Great Times item
Golf and Great Times
$60

Grab your friends for some fun! In this package is 10 Great Times 2 game golf passes and a Let's Roam Single Hunt pass for 10! $205 value
Heart of the City item
Heart of the City
$95

Spend the day exploring all Washington Street has to offer! Start with 2 tickets to the Indianapolis Zoo, 2 tickets to the Indiana State Museum, and 2 tickets to the NCAA Hall of Champions then end the day with a $200 gift card to the Capital Grille. $323 value
Holiday Thrills & Chillin' item
Holiday Thrills & Chillin'
$65

Have some fun with 2 tickets to Holiday World and a 2 person hunt with Let's Roam! Then go shopping with a $50 chooseyourcard.com Gift card (Nordstrom Rack, Macy’s, Fleming’s, Outback Steakhouse, Bloomingdale’s, Bonefish Grill, Chico’s, DSW, Spa & Wellness, Ulta, WHBM) $226 value
Mellow and Mallow Run item
Mellow and Mallow Run
$150

Sip on some wine with friends! Head to Mallow Run Winery for a private wine tasting party for up to 25 people $500 value
Monkeying Around item
Monkeying Around
$60

Let's go party animals! Enjoy a trip to the Indianapolis Zoo for 5 people and a $30 gift card to YMCA! $205 value
Night at the Museum item
Night at the Museum
$35

Enjoy the museums of Indianapolis with two tickets to the Indiana State Museum (or any of their 12 sites) and two tickets to the Eiteljorg. Then enjoy a dinner with a $50 gift card to be used at a Darden restaurant. $108 value
Party of Two item
Party of Two
$60

Grab your partner for a date night! Enjoy wine tastings a Easley Winery and Urban Vines Winery, then grab some dinner at Jockamo's, end with a sweet treat from Lift Off Creamery. Don't want to end the fun? Make it a staycation with a $100 gift card to hotels.com! $202 value
Play for a Cause item
Play for a Cause
$55

Grab a group of 10 and explore Indianapolis on a scavenger hunt then head to Fowling Warehouse for a 2 hour lane rental $175 value
Strikes and Surprises item
Strikes and Surprises
$25

Enjoy Indianapolis' Fountain Square with a gift card to Atomic Bowl! Then continue as you and your friends enjoy a scavenger hunt in the city! $85 value

