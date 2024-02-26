Les Misérables Tech Week Meal Plan

7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.
7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.
Vegetarian Meal
$84
7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.
7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.
Gluten Free
$84
7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.
7 meals for $12.00 each. Dinner Plan includes six dinners during for Tech Weeks (March 13, 14, 18, 20 - 22) and dinner on Sat, April 6th between shows.
This is "all or nothing". Meals cannot be purchased individually. Students do not have to purchase a meal plan. They would need to bring their own food. Students may not leave campus during Tech Week or between shows on Saturday, April 6.