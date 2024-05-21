H L Neblett Community Center Inc
2024 "All White" Fundraising Gala
311 W 2nd St
Owensboro, KY 42301, USA
General Admission
$75
add
Senior Citizen Admission (60+)
$50
Admission subject to ID check for senior discount.
Admission subject to ID check for senior discount.
seeMoreDetailsMobile
add
College Student Admission (18-25)
$25
Admission subject to School ID check for student discount.
Admission subject to School ID check for student discount.
seeMoreDetailsMobile
add
Table Sponsor
$600
groupTicketCaption
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout