RotaryPolioMoto 2024 Ride

Small Advertisement on event Banner and recognition on RPM social media
Opportunity to place items in goodie bags
Polio History Maker Sponsor
$250
Medium Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 1 rider
Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
RPM Break Stop Sponsor
$250
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Sponsor to Rider Meals at designated stop
Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider. Includes 1 rider
Polio Crusher Sponsor
$500
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 2 riders
Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Super Polio Champion Sponsor
$750
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media.
Includes 3 riders
Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Master Polio Sponsor
$1,000
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media.
Includes 4 riders
Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
