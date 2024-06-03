eventClosed

RotaryPolioMoto 2024 Ride

Rider/Passenger Registration
$50
Registration for Individual passenger or Rider.
Polio Fighter Sponsor
$100
Small Advertisement on event Banner and recognition on RPM social media Opportunity to place items in goodie bags
Polio History Maker Sponsor
$250
Medium Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 1 rider Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
RPM Break Stop Sponsor
$250
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Sponsor to Rider Meals at designated stop Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider. Includes 1 rider
Polio Crusher Sponsor
$500
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 2 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Super Polio Champion Sponsor
$750
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 3 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Master Polio Sponsor
$1,000
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 4 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Extra Shirt
$50
Just a Shirt
Other Donation
$10
Other donation. Any amount helps.

