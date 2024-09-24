Eres Pieza de Altar!

El taller incluye: *Danza interpretativa y profetica *Manejo de manto *Banderas flex La registración para nuestro evento especial termina el 15 de febrero de 2025. Asegúrese de registrarse antes de esta fecha para asegurar su lugar. El almuerzo está incluido en el costo de la entrada, pero tenga en cuenta que el dinero no es reembolsable una vez realizado el pago. Este evento está abierto a personas de 7 años en adelante. La vestimenta preferible es un efod de danza, para que todos podamos disfrutar de una experiencia más inmersiva. Las puertas se abrirán a las 9:00 am para la registración y para la venta de instrumentos y accesorios de danza. ¡Esperamos verlos allí y compartir un día lleno de alegría y adoración!

