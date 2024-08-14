eventClosed

Red Ribbon Benefit 2024

Handmade Crocheted Afghan Throw
$50

Handmade Crocheted Afghan Throw made by Anonymous SWC member --- 59" x 53" acrylic yarn machine wash delicate
Print of Watercolor Painting
$50

Print of Watercolor Painting- Peggy's Cove by Peter Chapman signed, numbered and dated print --- 8 3/4” x 11 3/8 Fishing Village at Peggy’s Cove Nova Scotia unframed
Acrylic Painting
$30

Acrylic Painting- Fall-ing in Love with Pittsburgh painted by Brant Meehan --- 12" x 12" acrylic paint on stretched canvas
Ceramic Sculpture
$200

Astyoctic Expression Sculpted by Pam Grove @pam.grove --- Astyoctic Expression is hand-built of white stoneware clay and finished with a variety of underglazes and partially finished with celadon glaze. Pam Grove has a MFA in sculpture from Penn State University, and is a practicing artist currently working in the field of ceramics. You can find other recent work and message Pam for pricing information at @pam.grove on Instagram.
Black Puffer Bucket Bag
$75

Leather Black Puffer Bucket Bag made by Danielle Bernard Designs @daniellebernarddesign --- Dimensions are: 8.5" height, 9" wide at the widest part, 5" depth, and 25" strap This bag is made from U.S. sourced cowhide with a durable black cotton interior and an interior pocket.
Penny Bucket Bag
$150

embossed Penny Bucket Bag made by Sister Epic @sister_epic --- 13"L x 11"H x 5.5"D. vibrant neon and dark green Magnetic closure. Leather shoulder strap, 14" drop. Gunmetal hardware. Unlined, internal & external slip pockets. Cowhide leather.
Silverplated Repurposed Tableware Bracelet
$10

Silverplated Repurposed Tableware Bracelet handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated bracelet w/ clasp closure
Silverplated Repurposed Tableware Earrings (set 1)
$10

Silverplated Repurposed Tableware Earrings handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated earrings
Silverplated Repurposed Tableware Earrings (set 2)
$10

Silverplated Repurposed Tableware Earrings handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated earrings
Silverplated Repurposed Tableware Earrings (set 3)
$10

Silverplated Repurposed Tableware Earrings handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated earrings
Silverplated Repurposed Tableware Bracelet (JFK)
$25

Silverplated Repurposed Tableware Bracelet handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated bracelet Made with a John F Kennedy NASA Friendship Souvenir Spoon clasp closure
Silverplated Repurposed Tableware Necklace
$10

Silverplated Repurposed Tableware Necklace handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated pendant Silver chain with clasp
Pearl + LV lock charm necklace
$85

Pearl + LV lock charm necklace designed by Shop Journal @shop_journal --- 15-18” length Repurposed authentic designer LV vintage brass lock on a surgical steel hypoallergenic chunky chain. Detachable lobster clasp with a freshwater pearl charm.
Silverplated Repurposed Tableware Ornaments (set of 6)
$25

Silverplated Repurposed Tableware Ornaments (set of 6) handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver plated ornaments, each with unique imprint -Peace on Earth -Peace -Joy -Wish -Believe -Cheer
Handwoven Placemats- Set of 10
$50

Handwoven Placemats (set of 10) made by Anonymous SWC member --- 19" x 13" (w/ trim) poly/cotton blend consistent colorway, each placemat unique color pattern in the colorway (see picture 3) machine wash delicate
*Signed* Broadway Poster- Rent
$50

*Signed* Broadway Poster- Rent Donated by Broadway Cares/Equity Fights AIDS https://broadwaycares.org/ --- 18" x 20" framed poster
*Signed* Broadway Poster- Chicago
$50

*Signed* Broadway Poster- Chicago Donated by Broadway Cares/Equity Fights AIDS https://broadwaycares.org/ --- 18" x 20" framed poster
*Signed* Broadway Poster- Evita
$50

*Signed* Broadway Poster- Evita Donated by Broadway Cares/Equity Fights AIDS https://broadwaycares.org/ --- 18" x 20" framed poster
*Signed* Broadway Poster- In the Heights
$50

*Signed* Broadway Poster- In the Heights Donated by Broadway Cares/Equity Fights AIDS https://broadwaycares.org/ --- 18" x 20" framed poster
Handwoven Table Runners (set of 2) #1
$30

Handwoven Table Runners (set of 2) made by Anonymous SWC member --- B&W Runner 46" x 13.25" (w/ trim) Blue Multi Runner 45.5" x 7.5" (w/trim) poly/cotton blend machine wash delicate
Handwoven Table Runners (set of 2) #2
$30

Handwoven Table Runners (set of 2) made by Anonymous SWC member --- B&W Runner 46" x 13.25" (w/ trim) Blue Multi Runner 45.5" x 7.5" (w/trim) poly/cotton blend machine wash delicate
Handwoven Table Runners (set of 2) #3
$30

Handwoven Table Runners (set of 2) made by Anonymous SWC member --- B&W/Blue Runner 47" x 14" (w/ trim) Blue Multi Runner 45.5" x 7.5" (w/trim) poly/cotton blend machine wash delicate
Handwoven Table Runners (set of 2) #4
$30

Handwoven Table Runners (set of 2) made by Anonymous SWC member --- B&W/Blue Runner 47" x 14" (w/ trim) Blue Multi Runner 45.5" x 7.5" (w/trim) poly/cotton blend machine wash delicate
Starbucks Basket
$50

Starbucks Gift Basket --- -French Press -Caffe Verona whole bean blend -Espresso Roast whole bean blend -Ceramic travel mug -VIA Instant Coffee -Cold drink tumbler w/ straw -Vacuum insulated water bottle
Silverplated Repurposed Tableware Statement Necklace
$25

Silverplated Repurposed Tableware Statement Necklace handcrafted by At My Table by Dina McGee www.facebook.com/AtMyTable64 --- Silver chain with clasp
*Signed* Cam Heyward Steelers Jersey
$60

*Signed* Cam Heyward Steelers Jersey includes letter of authenticity --- Size Large
Handmade Crochet Sweater
$60

Handmade Crochet Sweater with clasp Crocheted by Jolynn Young --- 20" chest / 32.5" long/ 55.5" armlength Acrylic red & pink ombre machine wash delicate
Rubber Money Tree
$125

Rubber Money Tree --- Rubber Tree Houseplant Panera Gift Card Lands End Gift Card Many, many scratch off lottery tickets
Alocasia Money Tree
$125

Alocasia Money Tree --- Alocasia Houseplant Amazon Gift Card Cheesecake Factory Gift Card Many, many scratch off lottery tickets
Handknit Throw Blanket "Stripes"
$75

Handknit Throw Blanket "Stripes" made by Eric Stalnaker --- 57" x 62" acrylic yarn machine wash delicate
Handknit Blanket "Summer Throw"
$75

Handknit Blanket "Summer Throw" made by Eric Stalnaker --- 64" x 58" acrylic yarn machine wash delicate
Handknit Throw Blanket "Salt & Pepper"
$75

Handknit Throw Blanket "Salt & Pepper" made by Eric Stalnaker --- 76" x 50" acrylic yarn machine wash delicate

