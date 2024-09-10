Red Wing High School Hockey Club
2024 Inaugural Benet Redwing Hockey Mini-Golf Fundraiser
845 Pershing Ave
Glen Ellyn, IL 60137, USA
1 Admission - 11 yrs and older
$25
Admit One - 11 yrs & older Includes 1 round of Mini-Golf, Pizza and Drink
Admit One - 11 yrs & older Includes 1 round of Mini-Golf, Pizza and Drink
seeMoreDetailsMobile
add
1 Admission - 10 yrs and under
$15
Admit One - 10 yrs & under Includes 1 round of Mini-Golf, Pizza and Drink
Admit One - 10 yrs & under Includes 1 round of Mini-Golf, Pizza and Drink
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout