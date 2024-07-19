The Witches Gathering Benefiting PeaceWorks

Enjoy a magical evening with your BFF or your favorite drag along!
Coven
$175
9 left!
This is a group ticket, it includes 6 tickets
Bring your coven of 6!
* Receive 6 General Admission Tickets
* Coven Naming Rights for Your Table
Apprentice Sponsorship
$100
Apprentice Sponsors Receive:
*1 General Admission Ticket
*Verbal Recognition at the Event
Witch Sponsorship
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Witch Sponsors Receive:
* 2 General Admission Tickets
* Verbal Recognition at Event
* Social Media Recognition
Priestess Sponsorship
$500
9 left!
This is a group ticket, it includes 6 tickets
Priestess Sponsors receive:
* 6 General Admission Tickets
* Verbal Recognition at Event
* Social Media Regocnition
* Highlighted in a Monthly Newsletter
* Logo on PeaceWorks' Website for One Year
High Priestess VIP Sponsorship
$1,000
9 left!
This is a group ticket, it includes 6 tickets
High Priestess VIP Sponsors Receive:
* 6 VIP Tickets
* Verbal Recognition at Event
* Social Media Regocnition
* Highlighted in a Monthly Newsletter
* Logo on Website for One Year
* Logo on PeaceWorks' Website for One Year
* Logo Displayed at Event
