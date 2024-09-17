Plainfield Pride

Plainfield Pride's Silent Auction

Item #1 Lumos Nox Gift Basket
$50

Starting bid

Basket includes: $50 gift card, Frizz defying shower cap, Wet hair brush, Healing Stones, Redken Hairspray, Redken Spray Smooth, JVN Strengthening Shampoo, JVN Strengthening Conditioner, JVN Volumizing Mousse Value: $180
Item #2 School of Rock
$50

Starting bid

Channel your inner rock star and join the Plainfield School of Rock for 5 lessons tailored with you in mind Value: $100
Item #3: Wellness Basket
$100

Starting bid

Upgrade your self care routine with this package including: salt candle holder pair, himalyan salt sole jar, himalayan bath salts, jumbo bath bomb, CBD healing balm, magnesium calming cream, and a SALT ROOM session for 4 people. Value: $300
Item #4: Pinot's Palette
$25

Starting bid

Pour a glass of wine and learn to paint your own work of art. Package inludes a free paint class, a hand painted Cherry Blossom Tree and a bottle of wine Value: $70
Item #5: Close to Home Package item
Item #5: Close to Home Package
$35

Starting bid

This package of gifts includes: A set of 4 Pride themed coffee mugs, a gift card to Krema Coffee ($25), and a gift card to Next Whiskey Bar ($25) Total Value: $80
Item #6: Chicago Boudoir Photography Session
$250

Starting bid

A Victoria’s Secret style boudoir photoshoot for women by an all female staff. Your custom photoshoot includes 5 digital images. Photo session takes place at the Chicago Boudoir studio in Winnetka, IL Value: $879
Item #7: Cooper's Hawk Wine Tasting
$50

Starting bid

Lux wine tasting for up to 4 people at Cooper's Hawk. Includes a bottle of Cooper's Hawk Cabernet to get you started. Value: $95
Item #8: Laugh out Proud
$20

Starting bid

Tickets for two to the Comedy Vault in Batavia, IL Check the Comedy Vault website for upcoming shows. Value: $50
Item #9: 25th Annual Putnam County Spelling Bee
$50

Starting bid

Join in the fun with two tickets for the Paramount Theatres production of "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee" Value: $110
Item #10: Movie Lover Basket
$10

Starting bid

This package has everything you need to enjoy a movie night at home plus a gift certificate for two tickets at Hollywood Blvd value: $25
Item #11: Take Me Out to the Ballgame
$30

Starting bid

Cheer on the Chicago White Sox with 4 tickets for a home game next season Value: $80
Item #12: Chicago Symphony Orchestra
$75

Starting bid

Complimentary tickets for two to a performance of Chicago Symphony Orchestra through June 2025 Value: $175
Item #13: Fitness Premier
$100

Starting bid

Get fit with a 3 month membership to Fitness Premier located in Plainfield Value: $375
Item #14: Joffrey Ballet
$100

Starting bid

2 tickets to the Joffrey Ballet production of Golden Hour running from February 20-Mar 2 Value: $250
Item #15: Twisted Pin Bowling
$20

Starting bid

15 free games at Twisted Pin in Plainfield Value: $100
Item #16 Morton Arboretum
$40

Starting bid

Get lost in nature with 6 general admission passes to The Morton Arboretum. Valid for any daytime admission with no reservations required. *Not valid for special events Value: $100
Item #17: Chicago Architectural Society
$50

Starting bid

Be a tourist in Chicago with 4 Walking Tour passes from the Chicago Architectural Center. Choose from several available tours. Value: $120
Item #18: Volo Museum
$40

Starting bid

Come see one of the country's largest collections of rotating modern and classic collector cars. Package includes 4 Adult General Admission tickets. Value: $100
Item #19: Annoyance Theater
$20

Starting bid

The Annoyance uses improvisation to create new and original plays, musicals, sketch-comedy and more in a vibrant, creative atmosphere. Package includes 2 tickets Value: $50
Item #20: Free Bundtlets for a YEAR!!!!
$35

Starting bid

Satisfy your sweet tooth with a free bundtlet each month for an entire year from the Shorewood Nothing Bundt Cakes location. Value: $70
Item #21: Plainfield Players
$30

Starting bid

Even Ebeneezer Scrooge would bid on these tickets to the Plainfield Players innaugural production: A Christmas Carol 3 VIP tickets included
Item #22: In Home Wine Tasting (1 of 2 available)
$100

Starting bid

A wine consultant brings the party to your home with a 90 minute sampling of 8 bottles of wine for 12 people. Value: $300
Item #23: In Home Wine Tasting (2 of 2 available)
$100

Starting bid

A wine consultant brings the party to your home with a 90 minute sampling of 8 bottles of wine for 12 people. Value: $300
Item #24: Chicago Blackhawks Tickets
$75

Starting bid

Cheer on the Chicago Blackhawks as they face the Philadelphia Flyers Sunday, 3/23/25 Value: $158
Item #25: Chicago Fire Tickets
$40

Starting bid

2 Goal Line tickets to a Chicago Fire home game Value: $100
Item #26: Who's a Good Doggy
$200

Starting bid

Treat your best friend with a basket of dog goodies and a certificate for $500 off Boarding & Training at Red Dog Blue Dog Value: $500
Item #27: Grace's Gnomes Gift Basket
$40

Starting bid

Grace's Gnomes are handmade by local resident Grace who has Down Syndrome. This cute little gnome comes with a selection of bottles to upgrade your liquor cabinet.
Item #28: Uptown Tap
$40

Starting bid

Uptown tap has provided everything you need to get the party started including Jack & Soda, various gifts and a $50 Gift Card
Item #29: Get Your Glam On
$75

Starting bid

Our resident drag queen, Candi, will help you upgrade your look with a 2 hour makeup lesson from Glam Bat. Also included is a makeup brush dryer to help you maintain your makeup tools Value: $200
Item #30: Candle Assortment
$20

Starting bid

3 handcrafted candles in a rustic wooden box from Wicks and Wax in Joliet Value: $50
Item #31 Liquor Assortment
$75

Starting bid

Restock you home bar with an assortment from Plainfield's own Diageo. Included: Balcone's Texas Pot Still Bourbon, Jane Walker Scotch, Smirnoff Vodka, Crown Royal, Crown Royal Salted Caramel, Crown Royal Apple Value: over $200
Item #32: Scentsy Gift Basket
$50

Starting bid

Elevate your senses with a variety of fragrant home products from Scentsy. Value: over $100
Item #33: Wild Birds Unlimited Basket
$20

Starting bid

Help your feathered friends stay full this winter with a fall themed basket! Value: over $50
Item #34: Private Concert with the Crosstown Classics
$250

Starting bid

Crosstown Classics offer a diverse repertoire that spans genres including pop, rock, funk, and country. This exclusive 2-hour performance can be booked at the venue of your choice! Value: $1000
Item #35: Private Comedy Show with Miranda Follis
$150

Starting bid

Miranda Follis is a rising star in the stand-up comedy world, known for her sharp wit, relatable humor, and unapologetic authenticity. Enjoy a private show at the venue of your choice! Value: $300
Item #36: Youth Center Artwork
$50

Starting bid

Our amazing youth center participants have channeled their inner artists to produce this one of a kind gallery. Value: Priceless

