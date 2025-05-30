Troy Robotics Foundation
8728 Argonauts Apparel 25-26
[Required for Comp] Quarter Zip
$30
Embroidered team logo on front
Team Shirt
$20
(This is already included in registration, you can order more here.)
Team Polo
$20
Team logo on front, 8728 on back
Crewneck Long Sleeve
$20
Team logo on front, 8728 on back
Zip-Up Hoodie
$40
Team logo on front left, team logo and sponsors on back
Eddie Bauer Jacket
$80
Embroidered team logo and name on front, 8728 on upper back
