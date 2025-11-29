為無聲者發聲：達賴喇嘛的七十年和平抗爭，守護西藏及其人民的自由與權利





VOICE FOR THE VOICELESS: OVER SEVEN DECADES OF STRUGGLE WITH CHINA FOR MY LAND AND MY PEOPLE

「对我和我的人民而言，本书都是一部意义重大的著作……在我身为达赖喇嘛的角色中，没有什么比本书所提出的议题更为重要。」

──达赖喇嘛

★ 流亡超过六十五年的翔实记事，完整见证达赖喇嘛的信念、抗争与希望





达赖喇嘛在本书中回顾了他的一生，流亡超过一甲子岁月，自解放军入侵西藏以来与中共政权抗争七十余年，写下他对西藏的情感、历史与地缘政治的理解，以及他所看见的藏人的挣扎与受到的压迫。

入侵西藏不仅是一次武力征服，同时也是对民族文化的侵略。面对同化压力、宗教破坏，藏人在抵抗的过程中被流血镇压，百人以上的藏人自焚事件表达了他们的痛苦与愤怒，达赖喇嘛在回忆中理性而有力的叙事，传达了他对于中共迫害的批判。





面临苦难，依然坚持非暴力抗争的和平理念──





达赖喇嘛于书中提及了过去从未公开的内容，谈及与历任中共领导人的交涉，并积极于国际间争取支援的过程，亦从文化、历史、身分认同阐述西藏人的处境。然而他始终坚持以非暴力的理念来争取藏人的尊严与自由。这不仅是向印度圣雄甘地的学习，也是佛陀的教诲，面对最严峻的苦难，达赖喇嘛仍选择以慈悲心面对，并展现出坚韧的智慧，为守护西藏的未来寄予深切的期望。

「尽管经历了苦难与破坏，对于奋力争取应有的自由与尊严，我们仍然秉持能够找到和平解决之道的希望。」

──达赖喇嘛

外媒赞誉





✦《狮吼杂志》（The Lion's Roar）：

「《为无声者发声》不仅是一部政治回忆录，它更是一份对西藏身分的宣言，是对非暴力抗争与求生意志的见证……书中所回溯的历程令人惊叹——年轻时从中国的枪林弹雨中逃亡，到数十年后因坚守非暴力理念而获得诺贝尔和平奖，达赖喇嘛的故事是一段关于坚韧、转变与使命的旅程。」





✦ 美国外交关系协会（Council on Foreign Relations）：

「毫不掩饰……如果西藏的民族认同得以延续，历史将显示出他（达赖喇嘛）是实现这一成就的关键人物。」





作者介绍

作者简介





第十四世达赖喇嘛His Holiness the 14th Dalai Lama

最广为人知的全球名人之一，他既是藏传佛教的精神领袖，也是西藏及其独特文明的强大象征。他是鼓吹慈悲心的重要提倡者，因其倡导世界和平与关怀环境的贡献，于1989年获颁诺贝尔和平奖。他也得过许多其他国际大奖，包括美国最高级别的平民奖章与美国国会金质奖章。自从被要求承担领导西藏的重责大任以来，为了人民的自​​由与尊严，他孜孜矻矻、奋力不懈。于1959年出走流亡后，达赖喇嘛一直以无国籍的西藏人身分住在他称之为第二家园的印度。





相关著作：《佛法哲学总集——广说三藏经论关于色心诸法之哲学论述（两册）》《佛法科学总集——广说三藏经论关于色心诸法之科学论述（两册）》《达赖喇嘛尊者开示佛子行三十七颂》《觉灯日光（三册不分售）》





译者简介





翁仕杰

台湾嘉义县人，1962年生，台湾大学社会学研究所硕士毕业，美国威斯康辛大学麦迪逊校区佛学研究所博士候选人。专长西藏佛学、当代西藏研究及宗教社会学。前台湾西藏交流基金会副秘书长，推动执行台藏宗教文化交流与人道援助工作多年。现从事翻译佛教典籍，曾担任达赖喇嘛2009年访台公开演讲的中文翻译。着有《台湾民变的转型》一书，译有《绽放心中的莲花》、《四圣谛》、《喜乐泉源》、《克毒孔雀》、《穿越生死》、《达赖喇嘛教你认识自己》、《在工作中悟道》、《挖到空》、《开心：达赖喇嘛的快乐学》、《度母：解脱自在的秘密》、《逆境中更易寻快乐》、《智慧的阶梯》、《如梦觉醒》、《奔向秘境》等书。

目录

中文版序

序

前言

1. 入侵行动与新的统治者

2. 与毛主席会面

3. 到访印度

4. 逃离家园

5. 关于地缘政治的省思

6. 被摧毁的家园、流亡后的重建

7. 对话商谈的序曲

8. 寻求我们的第四个依止

9. 天安门的余波

10. 痛苦时于我有益的修行

11. 千禧年的尽头

12. 最终对话

13. 审时度势

14. 什么事会为我带来希望

15. 现今的处境与未来的道路

16. 呼吁

附录A 西藏：历史概述

附录B 中藏条约西元八二一─八二二（唐蕃会盟碑汉文）

附录C 致中国领导人邓小平与江泽民信函

附录D 《有关全体西藏民族实现名符其实自治的建议》

附录E 《全体西藏民族实现名副其实自治的建议》阐释

