2024 Charity Game Night Fundraising Event

Don't forget to bring extra $$$ to enjoy the casino-style games, silent auction, raffles, bake sale & jukebox!
Don't forget to bring extra $$$ to enjoy the casino-style games, silent auction, raffles, bake sale & jukebox!
Table Admission
$500
Don't forget to bring extra $$$ to enjoy the casino-style games, silent auction, raffles, bake sale & jukebox! Tax-deduction letters available for local businesses. Contact the CEO at (319) 850-5743 to request letter.
Don't forget to bring extra $$$ to enjoy the casino-style games, silent auction, raffles, bake sale & jukebox! Tax-deduction letters available for local businesses. Contact the CEO at (319) 850-5743 to request letter.
Add a donation for The Self Reliance Group
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!