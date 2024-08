ENGLISH VERSION BELOW





El Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando ofrece un amplio salón ideal para talleres y eventos.





La tarifa especial para artistas es de $20 por hora.





Horarios Disponibles:

Bloque 1: 6:00 am - 9:00 am

6:00 am - 9:00 am Bloque 2: 10:00 am - 1:00 pm

10:00 am - 1:00 pm Bloque 3: 2:00 pm - 5:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm Bloque 4: 6:00 pm - 9:00 pm

Requisito de Reserva: Esta tarifa requiere una reserva mínima de 4 semanas y debe estar vinculada a actividades relacionadas con la formación artística, la promoción del idioma español o la salud mental.





Estamos comprometidos en apoyar y promover el arte y la educación en nuestra comunidad de Orlando.





ENGLISH VERSION





The Conservatorio de Artes Escénicas de Orlando offers a spacious hall ideal for workshops and events.

Special Rate for Artists: $20 per hour

Available Time Slots:

Block 1: 6:00 am - 9:00 am

Block 2: 10:00 am - 1:00 pm

Block 3: 2:00 pm - 5:00 pm

Block 4: 6:00 pm - 9:00 pm

Booking Requirement: This rate requires a minimum booking of 4 weeks and must be related to artistic training, the promotion of the Spanish language, or mental health.





We are committed to supporting and promoting the arts and education in our Orlando community.





