Shelby Chamber Holiday Silent Auction

Blackstone Griddle & Grill Accessories item
Blackstone Griddle & Grill Accessories
$53

Starting bid

Donated by Walmart • Blackstone 20" 2 Burner Camp Griddle • Expert Grill 4-Piece Stainless Steel Grilling Set (grilling tong, large spatula, grilling fork, and basting brush)
2 Gelled Microfiber Pillows & $50 Builder's Gift Card item
2 Gelled Microfiber Pillows & $50 Builder's Gift Card
$50

Starting bid

• 2 Queen Sized Gelled Microfiber Pillows by Malouf (Hypoallergenic Down Alternative) - Donated by J&B Quality Home Furnishings • $50 Builder's Lumber & Hardware Gift Card - Donated by Builder's Lumber & Hardware
Painting Gift Basket item
Painting Gift Basket
$50

Starting bid

Donated by Shelbyville Paint, Flooring & More • 2 Gallons PPG Ultralast Interior Pain • 2 ALLPRO Mini Rollers Paint Can Roller Grid • ALLPRO Paint Test set (Mini Roller and Tray) • ALLPRO Golf Professional Masking Tape (1.41in x 60yd) • ALLPRO 1 1/2" Thing Angle Soft Flex Brush • 2 Wooster Painter's Choice 3" Polyester Brushes • ALLPRO Pry Bar • ALLPRO Nylon Brush • ALLPRO Ice Gripper Gloves (Size: XL) • Small PPG Paints Bucket
Gillman's Gift Basket item
Gillman's Gift Basket
$42

Starting bid

Donated by Gillman Home Center • Do it Best Premium Grain Cowhide Leather Driver Gloves (Size: Medium) • Do it Best Premium Grain Cowhide Leather Driver Gloves (Size: Large) • Prime Guard Premiums Blast Windshield Washer Fluid (1 Gallon) • Genesis 8V Lithium-Ion 2-Speed Screwdriver • Milwaukee 1" 9pc Impact Bit Set • Do it Best 4 Piece Screwdriver Set (2 Slotted - 3/16" x 3" & 1/4" x 4") (2 Phillips - #2 x 4" & #1 x 3") • Easypower 2 in 1 Ratcheting Screwdriver with Magnetic Tips • Great Stuff Gaps & Cracks Insulating Foam Sealant (Natural Color) • Purdy Semi-Ridge 2.0" Paint Brush • Do it Best Measuring Tape (25' x 1") • Traeger Classic BBQ Sauce (16oz) • Do it Best Bucket
Sharp Trophies Gift Basket item
Sharp Trophies Gift Basket
$45

Starting bid

Donated by Sharp Trophies by Mack • 2 $10 Sharp Trophies Gift Certificates • Indiana Plaque • Adulthood Pen Set • Indiana Shot Glasses • Black Flag Hat • 3 Cards • Cardholder Keychain • Black Leopard Wristlet • Indiana Home Thermos • 8in Bamboo Cutting and Serving Board • Indiana Home Cork Coaster • Grey Basket
Tito's Handmade Vodka Gift Basket item
Tito's Handmade Vodka Gift Basket
$45

Starting bid

Donated by Tito's • Tito's Handmade Vodka Bottle (1 Liter) • 4 Tito's Handmade Vodka Shots (50mL) • Musco Family Pearls Specialties Blue Cheese Hand-Stuffed Queen Olives • Tito's Vodka Shaker • Tito's T-shirt (Size: Medium) • Tito's Bandana • 2 Tito's Koozies • Tito's Stickers • Wicker Basket
Wine Tasting for 2, Chardonnay, & $50 Just Peachy Gift Card item
Wine Tasting for 2, Chardonnay, & $50 Just Peachy Gift Card
$28

Starting bid

• $50 Just Peachy Gift Card - Donated by Just Peachy Donated by Urban Vines • Urban Vines Wine Tasting for 2 • Urban Vines Chardonnay Bottle
Sun King Gift Bag & 4 Free Jimmy John's Mini Sandwiches item
Sun King Gift Bag & 4 Free Jimmy John's Mini Sandwiches
$25

Starting bid

• 2 Free Jimmy John's Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's Donated by Sun King • Sun King Flight for Four Package (4) Four-Beer Flights • 4 Sun King Glasses
Brandywine Creek Gift Basket & Wine Tasting item
Brandywine Creek Gift Basket & Wine Tasting
$50

Starting bid

Donated by Brandywine Creek Vineyards & Winery • Private Wine Tasting Certificate at Brandywine Creek Vineyards & Winery (up to 12) • Brandywine Creek Cabernet Sauvignon Bottle • Brandywine Creek Gewürztraminer Bottle • 2 Brandywine Creek Wine Tasting Glasses • true Latchkey Waiter's Corkscrew • Drinker Bell Napkins
2 Indy Fuel Tickets & Indy Fever Merchandise Bag
$30

Starting bid

• 2 Indy Fuel Hockey Game Ticket (2024-25 Season) - Donated by Indy Fuel Donated by Indiana Fever • Indiana Fever T-shirt signed by NaLyssa Smith (Size: Large) • Indiana Fever T-shirt (Size: Medium) • Indiana Fever Basketball Stressball • Indiana Fever Pen • 2 Indiana Fever Folders • Indiana Fever Drawstring Bag
4 Indy Eleven Tickets & Indiana Pacers Merchandise Bag
$70

Starting bid

• 4 Indy Eleven Tickets (2025 Season Home Match at Carroll Stadium) - Donated by Indy Eleven Donated by Indiana Pacers • Indiana Pacers Sweatshirt (Size: Medium) • Indiana Pacers themes Wilson NBA Official Padfolio • Indiana Pacers Lanyard • Indiana Pacers Key Strap • Indiana Pacers Headband • Indiana Pacers Basketball Drawstring Bag
McNamara Florist Gift Certificate & Chipotle Food Cards
$23

Starting bid

• $50 McNamara Florist Gift Certificate - Donated by McNamara Florist Donated by Chipotle • 2 Free Entree Cards • Free Chips and Queso Blanco Card
YMCA Gift Certificate & 2 Golf Ball Sleeves
$26

Starting bid

• YMCA Free Joiners Fee Gift Certificate - Donated by Shelby County YMCA • 2 Tour Response Golf Ball Sleeves - Donated by coreVision Financial Group
Combat Ops Gift Set & 4 Urban Air Passes item
Combat Ops Gift Set & 4 Urban Air Passes
$34

Starting bid

• 4 Urban Air Adventure Park Basic Jump Passes - Donated by Urban Air Adventure Park Donated by Combat Ops • 2 Combat Ops Player Cards • 7 Combat Ops Buy One Get One Coupons
YMCA Gift Certificate & 3 Free Jimmy John's Mini Sandwiches
$30

Starting bid

• YMCA Free Joiners Fee Gift Certificate - Donated by Shelby County YMCA • 3 Free Jimmy John's Mini Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's
8 Shelby County Players Tickets & 4 Free JJ's Mini Sandwich
$65

Starting bid

• 2 Shelby County Players Vouchers (Each is 4 Tickets to One Production) - Donated by Shelby County Players • 4 Free Jimmy John's Mini Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's
2 Chicago Wolves Tickets & $25 Portillo's Gift Card
$24

Starting bid

• 2 Chicago Wolves Tickets - Donated by Chicago Wolves • $25 Portillo's Gift Card
Rascal's Gift Certificates, Passes & Bellacino's Gift Card item
Rascal's Gift Certificates, Passes & Bellacino's Gift Card
$40

Starting bid

• $30 Bellacino's Gift Card Donated by Rascal's Fun Zone • 4 "One Free $10 Game Card" Cards • 3 "One Free Attraction Passes" Cards • "Six Free Attraction Passes" Card
2 Zoo Passes, Parking Pass, & $25 Jockamo's Gift Certificate
$31

Starting bid

• $25 Jockamo's Pizza Gift Certificate - Donated by Jockamo's Pizza Donated by Indianapolis Zoo • 2 Indianapolis Zoo Admission Passes • Indianapolis Zoo Parking Pass
4 Laser Tag Passes & 4 Urban Air Passes
$45

Starting bid

• 4 Laser Flash Laser Tag Passes - Donated by Laser Flash • 4 Urban Air Adventure Park Jump Passes - Donated by Urban Air Adventure Park
2 The Center For The Performing Arts Tickets & 4 SCP Tickets
$65

Starting bid

• 2 The Center For The Performing Arts Tickets (Available Show Options: Buckets N Boards, Mac McAnally, Heart of Afghanistan, Peter Sagal, and Folsom Prison Experience) - Donated by The Center For The Performing Arts • Shelby County Players Voucher (4 Ticket To One Production) - Donated by Shelby County Players • $5 Off Ultimate Wash Coupon - Donated by Crew Car Wash
2 Creation Museum Tickets & Shelby County Players Voucher
$45

Starting bid

• 2 Creation Museum Admission Tickets - Donated by Creation Museum • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Production) - Donated by Shelby County Players • $5 Off Ultimate Wash Coupon - Donated by Crew Car Wash
Overnight Stay at Morris Inn & $50 Casey's Gift Card item
Overnight Stay at Morris Inn & $50 Casey's Gift Card
$90

Starting bid

• Overnight Stay In A Traditional Room At Morris Inn Notre Dame (Not Valid on football and university special event weekends) - Donated by Morris Inn • $50 Casey's Gift Card - Donated by Casey's
Shelbyville News 1 Year Subscription item
Shelbyville News 1 Year Subscription
$75

Starting bid

• Shelbyville News 1 Year Subscription (Can Only Be Redeemed By Current Non-Subscriber) - Donated by The Shelbyville News
Lithographed Photo of Cameron Heyward & Busch Light Glasses
$10

Starting bid

• Lithographed Photo of Cameron Heyward - Donated by Pittsburgh Steelers • 3 Busch Light Brewer For The Farmers Glasses • Raiders Sticker
4 Eiteljorg Museum Passes, Eiteljorg Book, & SCP Voucher item
4 Eiteljorg Museum Passes, Eiteljorg Book, & SCP Voucher
$60

Starting bid

• Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Production) - Donated by Shelby County Players Donated by the Eiteljorg Museum of American Indians and Western Art • 4 Eiteljorg Museum Passes (Not Valid For Special Events or Selected Exhibits) • Shifting Boundaries 2021 Eiteljorg Contemporary Art Fellowship
2 Holiday World Tickets & 2 Free Jimmy John's Mini Sandwich
$18

Starting bid

• 2 Holiday World Tickets - Donated by Holiday World • 2 Free Jimmy John's Mini Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's • $5 Off Ultimate Wash - Donated by Crew Car Wash
2 Perfect North Slopes Vouchers & $25 Casey's Gift Card
$54

Starting bid

• 2 Perfect North Slopes Vouchers For One Skiing/Snowboarding Visit or One Tubing Visit (2025-26 Season) - Donated by Perfect North Slopes • $25 Casey's Gift Card - Donated by Casey's
6 ComedySportz Tickets & Waldron Restaurant Gift Certificate
$34

Starting bid

• 6 ComedySportz Tickets (Any Regular Public ComedySportz Indianapolis Match on a Friday or Saturday Eventing at The Wilt Theater) - Donated by ComedySportz Indianapolis • $25 Waldron Restaurant Gift Certificate - Donated by Waldron Restaurant
2 Indy Symphony Orchestra Tickets & SCP Voucher
$50

Starting bid

• 2 Indianapolis Symphony Orchestra Tickets (Any Coffee Classical or Evening Classical Performance) - Donated by Indianapolis Symphony Orchestra • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Performance) - Donated by Shelby County Players • $5 Off Ultimate Wash - Donated by Crew Car Wash
Cooper Hawk Wine Tasting & Shelby County Players Voucher
$48

Starting bid

• Cooper Hawk Winery & Restaurant Lux Wine Tasting (Up to 4 People) Included a Gourmet Chocolate Truffle - Donated by Cooper Hawk Winery & Restaurant • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Performance) - Donated by Shelby County Players
4 Indy Symphonic Choir's Festival of Carols & SCP Voucher
$70

Starting bid

• 4 Indianapolis Symphonic Choir's Festival of Carols Tickets (Friday, December 20, 2024, at 7:30pm) - Donated by Indianapolis Symphonic Choir • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Performance) - Donated by Shelby County Players
Mallow Run Private Wine Tasting & SCP Voucher
$180

Starting bid

• Private Wine Tasting at Mallow Run Winery (Up to 25 People) - Donated by Mallow Run Winery • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Performance) - Donated by Shelby County Players
Kentucky Horse Park Family Four Pack & 2 Free JJ's Sandwich
$29

Starting bid

• Kentucky Horse Park Family Four Pack (4 General Admission Tickets) - Donated by Kentucky Horse Park • 2 Free Jimmy John's Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's • $5 Off Ultimate Wash - Donated by Crew Car Wash
4 Indy Symphonic Choir's Voices of the Spirit & SCP Voucher
$70

Starting bid

• 4 Indianapolis Symphonic Choir's Voices of the Spirit (Saturday, April12, 2025 at 5:30pm) - Donated by Indianapolis Symphonic Choir • Shelby County Players Voucher (4 Ticker To One Performance) - Donated by Shelby County Players
Season Splash Pass & 4 Free Jimmy John's Mini Sandwiches
$58

Starting bid

• Meridian Park Pool Season Splash Pass 2025 (For A Family of Four) - Donated by Shelbyville Parks Department • 4 Free Jimmy John's Mini Sandwich Cards - Donated by Shelby County Jimmy John's
Tyler Mason Quick Fix Facial & Now Wear This Certificate item
Tyler Mason Quick Fix Facial & Now Wear This Certificate
$27

Starting bid

• Tyler Mason Salon + Spa Quick Fix Facial Card - Donated by Tyler Mason Salon + Spa • $30 Now Wear This Gift Certificate - Donated by Now Wear This
4 Indianapolis Indians Tickets & $50 McDonald's Gift Card
$37

Starting bid

• 4 Indianapolis Indians Tickets (2025 April or May Game at Victory Field) (Excludes Opening Night) - Donated by Indianapolis Indians • $50 McDonald's Gift Card - Donated by Shelbyville McDonald's
4 Carb Day Tickets & $25 Harley Davison Gift Card
$43

Starting bid

• 4 Carb Day Tickets (Friday, May 23, 2025) - Donated by Indianapolis Motor Speedway • $25 Harley Davison Gift Card - Indianapolis Southside Harley-Davidson
2 Purdue Football Tickets & $25 Capone's Gift Card
$16

Starting bid

• 2 Purdue Football Tickets to a Game at Ross Ade Stadium - Donated by Purdue • $25 Capone's Downtown Speakeasy Gift Card - Donated by Capone's Downtown Speakeasy
2 Books, 3 Post Cards, SCP Voucher & Three Sisters Gift Card item
2 Books, 3 Post Cards, SCP Voucher & Three Sisters Gift Card
$50

Starting bid

• $25 Three Sisters Books & Gifts - Donated by Three Sisters Books & Gifts • Shelby County Players Voucher (4 Tickets To One Performance) - Donated by Shelby County layers Donated by Grover Center • Shelby County, Riled Up! by John Wetnight • Shelby County Indiana by Rachael Ackley • 3 Greetings from Shelbyville Indiana Postcards
2 Golf Shirts, Tumbler, Lunch Bag, and 4 Packs Golf Balls item
2 Golf Shirts, Tumbler, Lunch Bag, and 4 Packs Golf Balls
$58

Starting bid

• 4 Packs Titleist Velocity Golf Balls (With Ivy Tech Logo) - Donated by Ivy Tech Donated by Plymate • Women's Nike Golf Shirt (Size: Large) • Men's Ogio Golf Shirt (Size: Large) • Plymate Tumbler • Plymate Bag • Insulated Lunch Box
Horseshoe Indianapolis Racing & Casino Merchandise Gift Bag item
Horseshoe Indianapolis Racing & Casino Merchandise Gift Bag
$9

Starting bid

Donated by Horseshoe Indianpolis Racing & Casino • Horseshoe Indianapolis T-Shirt (Size: Medium) • 4 Pairs Horseshoe Indianapolis Socks • Horseshoe Indianapolis Spiral Notebook • Horseshoe Indianapolis Bucket Hat • Horseshoe Indianpolis Mini Foam Football • Indiana Champions Day Light Up Pen • Horseshoe Indianapolis Drawstring Bag

