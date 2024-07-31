Enid Arts and Sciences Foundation

Enid Arts and Sciences Foundation

About the memberships

Leo's Partners 2024

Community Partner
$500

Valid for one year

Community Partners Benefits include: Digital Displays Social Media Digital Newsletter Website Program Sponsorship Complimentary Passes - 5 total
Inspiration Partner
$1,500

Valid for one year

Inspiration Partners Benefits include: Digital Displays Social Media Digital Newsletter Website Program Sponsorship Program Sponsor Promotions Event PA Announcements Complimentary Passes - 15 total
Premier Partner
$4,000

No expiration

Inspiration Partners Benefits include: Digital Displays Social Media Digital Newsletter Website Program Sponsorship Program Sponsor Promotions Event PA Announcements Complimentary Passes - 30 total Premier Event Sponsor Creative Promo Opportunities Premier Social Media Premier Digital Display Home Page

