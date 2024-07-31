Leo's Partners 2024

Community Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Complimentary Passes - 5 total
Community Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Complimentary Passes - 5 total
Inspiration Partner
$1,500
Valid for one year
Inspiration Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Program Sponsor Promotions
Event PA Announcements
Complimentary Passes - 15 total
Inspiration Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Program Sponsor Promotions
Event PA Announcements
Complimentary Passes - 15 total
Premier Partner
$4,000
No expiration
Inspiration Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Program Sponsor Promotions
Event PA Announcements
Complimentary Passes - 30 total
Premier Event Sponsor
Creative Promo Opportunities
Premier Social Media
Premier Digital Display
Home Page
Inspiration Partners Benefits include:
Digital Displays
Social Media
Digital Newsletter
Website
Program Sponsorship
Program Sponsor Promotions
Event PA Announcements
Complimentary Passes - 30 total
Premier Event Sponsor
Creative Promo Opportunities
Premier Social Media
Premier Digital Display
Home Page
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!