Регистрация за Членство към Църквата "Св. Иван Рилски" в Чикаго

Благодетел
$1,000

Valid for one year

Привилегии: тези членове имат същите права като членовете с право на глас и също така имената и дейността им ще бъдат популяризирани по-видно като признание за тяхната засилена подкрепа към църквата.

Член с право на глас
$150

Valid for one year

Привилегии: тези членове имат право да издигат кандидатури за църковен съвет и да гласуват за такъв.

Член без право на глас
Free

No expiration

Тези членове подкрепят Българската Православна Църква "Св. Иван Рилкси" в Чикаго, и ще получават редовна комуникация за църковни и социални събития и други дейности свързани с църквата.

