Hosted by

Blanden Charitable Foundation

About this event

Blanden12x12 Silent Auction

Pick-up location

920 3rd Ave S, Fort Dodge, IA 50501, USA

Painting by Michael H. Lee item
Painting by Michael H. Lee
$100

Starting bid

"Abstraction" Original Painting by Michael H. Lee Buy it Now Price: $1300.00
Painting by Mary Jo Hinds item
Painting by Mary Jo Hinds
$50

Starting bid

"Irises" Original Painting by Mary Jo Hinds Buy It now Price: $500.00
Painting by Elaine Beermann item
Painting by Elaine Beermann
$45

Starting bid

"...and every winged bird of every kind. And there was evening and morning the fifth day" Original painting by Elaine Beermann Buy it Now Price: $375.00
Watercolor by Lucy Anderson item
Watercolor by Lucy Anderson
$75

Starting bid

"Still Life Flowers" Original watercolor by Lucy Anderson - Fort Dodge Artist. b.1881-1975 Buy it now Price: $625.00
Painting by Mike Moore item
Painting by Mike Moore
$80

Starting bid

"Field" Original painting by Mike Moore Buy it Now Price: $1,000.00
Painting by Carol Zills item
Painting by Carol Zills
$20

Starting bid

"12 Butterflies" Original Painting by Carol Zills Buy it Know Price: $180.00
Painting by Jim Adams item
Painting by Jim Adams
$20

Starting bid

"12 Abstract shapes" Paintings by Jim Adams Buy it Now Price: $130.00
Painting by Florence Upson Young item
Painting by Florence Upson Young
$300

Starting bid

"Palm Trees" Painting by Florence Upson Young b.1872-1974 Buy it Now Price: $2500.00
Photo-Plex by Don Guthrie item
Photo-Plex by Don Guthrie
$30

Starting bid

"3:33" Photo-Plex by Don Guthrie Buy it Now Price: $250.00
Painting by Eric Anderson item
Painting by Eric Anderson
$45

Starting bid

"Life's Meaning is Locked within the Relationship of the Duality of One's Existence" Painting by Eric Anderson Buy it Now Price: $375.00
Wood Burned Clock by Fred Tyre item
Wood Burned Clock by Fred Tyre
$20

Starting bid

"History of Time in 12 Ways" Wood Burned Clock by Fred Tyre Buy it Now Price: $125
Painting by Angela Ayala item
Painting by Angela Ayala
$45

Starting bid

"Baked Trout" Collage Painting by Angela Ayala Buy it Now Price: $375.00
Painting by Robert Alden Reaser item
Painting by Robert Alden Reaser
$500

Starting bid

"Blue Vase with Flowers" Painting by Robert Alden Reaser b.1898-1980 Buy it now Price $4500
Print by B. Jackson Jr. item
Print by B. Jackson Jr.
$18

Starting bid

"Phoenix" Print by B. Jackson Jr. Buy it Now Price $150.00
Painting by William S. Doan item
Painting by William S. Doan
$45

Starting bid

"Second Portrait of Leonard Cooper" Painting by William S. Doan By it now Price $ 400
Watercolor by Florence Upson Young item
Watercolor by Florence Upson Young
$180

Starting bid

"Pink Irises" Watercolor by Florence Upson Young b.1872-1974 Buy it now price $1,500
Photography by Gary Winch item
Photography by Gary Winch
$18

Starting bid

"Me and My Buddy" Photography by Gary Winch Buy it Now Price $150
Watercolor by Svana Lamb item
Watercolor by Svana Lamb
$10

Starting bid

"Sips and Giggles" Watercolor by Svana Lamb Buy it Now Price $100
Watercolor by Svana Lamb item
Watercolor by Svana Lamb
$10

Starting bid

"Cardinals" Watercolor by Svana Lamb Buy it Now Price $100
Ink and Watercolor Drawing by Svana Lamb item
Ink and Watercolor Drawing by Svana Lamb
$15

Starting bid

"Blue Butterfly and Flower" Ink and Watercolor Drawing by Svana Lamb Buy it Now Price $150
Painting by William S. Doan item
Painting by William S. Doan
$45

Starting bid

"Studio 1968" Painting by William S. Doan Buy it Now Price $400
Painting by William S. Doan item
Painting by William S. Doan
$45

Starting bid

"Men Fighting in Shower" Painting by William S. Doan Buy it Now Price $400
Painting by Gordon & Clyde Provonsha item
Painting by Gordon & Clyde Provonsha
$20

Starting bid

"Babbling Brook" Painting by Gordon & Clyde Provonsha Buy it Now Price $200
Ink Drawing by Sumner Heman item
Ink Drawing by Sumner Heman
$30

Starting bid

"Group of Faces" Ink Drawing by Sumner Heman Buy it Now Price $250
Ink Drawing by Sumner Heman item
Ink Drawing by Sumner Heman
$30

Starting bid

"Native 1" Ink Drawing by Sumner Heman Buy in Now Price $250
Ink Drawing by Sumner Heman item
Ink Drawing by Sumner Heman
$30

Starting bid

"Native 2" Ink Drawing by Sumner Heman Buy it Now Price $250
Ink Drawing by Sumner Heman item
Ink Drawing by Sumner Heman
$25

Starting bid

"House" Ink Drawing by Sumner Heman Buy it Now Price $200
Color Drawing by Sumner Heman item
Color Drawing by Sumner Heman
$15

Starting bid

"Native" Color Drawing by Sumner Heman Buy it Now Price $125
Ink Painting by Unknown Asian Artist item
Ink Painting by Unknown Asian Artist
$45

Starting bid

"Lady with Flower" Ink Painting by Unknown Buy it Now Price $375
Poster - Toulouse Lautrec item
Poster - Toulouse Lautrec
$10

Starting bid

Toulouse Lautrec Poster Vintage Buy it Now Price $75
Ink Drawing by Sheryl A. Chittenden - Voss item
Ink Drawing by Sheryl A. Chittenden - Voss
$30

Starting bid

"Nude Reclined" Ink Drawing by Sheryl A. Chittenden-Voss Buy it Now Price $250
Painting by Evelyn P. Aurand item
Painting by Evelyn P. Aurand
$45

Starting bid

"Still Life Flowers" Painting by Evelyn P. Aurand b.1898-1974 Buy it Now Price $400
Print by Richard Black item
Print by Richard Black
$120

Starting bid

"A Small Galaxy with an A.H." Print by Richard Black Buy it Now Price $1000

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!