Torch Awards 2024

Three reserved tables, up to 30 event tickets, VIP guest table placement (with remaining tickets), stand alone social media post recognition, recognition in event marketing, program, signage and website
Three reserved tables, up to 30 event tickets, VIP guest table placement (with remaining tickets), stand alone social media post recognition, recognition in event marketing, program, signage and website
Torch Keeper - Lead Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 20 tickets
Two reserved tables, up to 20 event tickets, stand alone social media post recognition, recognition in event marketing, program, signage and website
Two reserved tables, up to 20 event tickets, stand alone social media post recognition, recognition in event marketing, program, signage and website
Ember - Table Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
One reserved table, up to 10 event tickets, recognition in event marketing, program, signage and website
One reserved table, up to 10 event tickets, recognition in event marketing, program, signage and website
Spark - Patron Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 5 tickets
Up to 5 event tickets, recognition in event marketing, program, signage and website
Up to 5 event tickets, recognition in event marketing, program, signage and website
General Admission
$100
Add a donation for Greater Kansas City Women's Political Caucus
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!