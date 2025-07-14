Ripple Ministries of Snohomish, Teen Storytellers Project

Ripple Ministries of Snohomish, Teen Storytellers Project

8th Annual Ripple Ministries Golf Classic

6505 Inglewood Rd NE

Kenmore, WA 98028, USA

Early Birdie Grand Slam Sponsor
$10,000

2 Free Foursomes, Tee sponsorship, Top Tier Event Recognition, 8 Program/food and beverage tickets.

Early Birdie Champion Sponsor
$5,000

1 Free Foursome, Tee Sponsorship, Tier 2 Event Recogntion, 4 Program/food and beverage tickets

Early Birdie Eagle Sponsor
$2,500

2 Free Tournament Registrations, Tee Sponsorship, Tier 3 Event Recognition, @ Program/food and beverage tickets

Early Birdie Foursome Sponsor
$1,600

Foursome Entry, 4 Program/food and beverage tickets

Individual Tournament Entry
$400

Individual Tourbament Entry, 1 Program/ food and beverage ticket

Tee or Green Sponsorship
$300

Your name or business on a 32" x 24" sign by a hole tee or green, Tier 4 Event Recognition, 2 Post Play Program with food and beverage tickets

Appetizers and Program Only (for non-golfing friends)
$65

Join us for the after golf mixer with delicious appetizers, open bar and TSP updates.

Add a donation for Ripple Ministries of Snohomish, Teen Storytellers Project

$

