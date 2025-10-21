8th Grade Fundraising Auction--Class of 2026

4 Tickets to NE Revs vs. Inter Miami Soccer Game (7/9/25)
$250

Show your patriotism after Independence Day and cheer on the New England Revolution as they go up against Club Internacional de Fútbol Miami (a.k.a Inter Miami) on July 9, 7:30PM at Gillette. 4 tickets at the 100 level will get you close to all the Major League Soccer action! Section 113, row 25, seats 19-22, these tickets retail for $1,300+ on Ticketmaster. Bid on this hot ticket now! Thanks to Lincoln Youth Soccer for this generous donation Retail Value: $1,300 (appx)
Photography Portrait Package
$200

Capture your beautiful family/engagement/pets/etc. in our gorgeous Town of Lincoln with this photography portrait commission by local photographer Murat Arslan. Package includes portrait session (usually about 90-minutes), 10 unmounted professional gift prints, and select digital files so you can make prints whenever you want! Session must be held by Oct. 31, 2025. See some of Murat's fantastic works at arslanphotography.com.
Delivery of freshly baked cookies and a pie (Aaron Ortiz)
$10

Cookie gram! Pie gram! Have freshly baked cookies and a berry pie delivered to your door. Two (2) dozen chocolate chip cookies and a mixed berry pie lovingly made by 8th grader Aaron Ortiz and sent to you, or you can have goodies delivered to a friend/neighbor to make their day! Mutually convenient delivery date/time to be coordinated with baker and mom, delivery within Lincoln or adjecent to. Retail Value: $50
Front Row Seats at 8th Grade Promotion Ceremony
$25

Secure the best view in the school while you watch your 8th grader graduate to high school at the end of the year! Four (4) front row seats to the 8th grade promotion ceremony means no craning around the backs of heads and a clear shot for your videos and photos. [Note: if promotion ceremony is held outside and you bring your own chairs, a space will be reserved for you. Or, you can request school chairs that will be reserved for you.] Retail Value: PRICELESS
One Registration to Mr. Burke's famous Lincoln Sports Camp
$100

One (1) slot to Mr. Burke's famous Lincoln Sports Camp. Kick off the summer for your kid at this ever-popular summer camp!  The winning bidder can send their 3rd-8th grader, June 16-20, 2025, to play soccer, basketball, hockey, football, capture the flag, Bombardment, Gatorball, ultimate frisbee, frisbee golf, pony express and more! Your camper will be drafted onto a team to compete against others in a tournament of sports activities, and the winning team will receive trophies. This summer's camp is extra special since it's Mr. Burke's last one, so bid to secure a spot! Retail Value: $475
Weekend Dog Sitting (Miles Wang)
$50

Need someone to watch your pup for a weekend? Drop them off at the Wang doggie hotel on a mutally agreed upon weekend where they'll have a fenced in backyard to romp in and two playmates to entertain them (Golden Retriever and Malamute/Husky Mix). Miles has lots of experience with canine care including administering meds. Retail Value: $200
4 Hours of Babysitting (Ela Koro)
$20

Take the night or afternoon off and let Ela care for your little ones! Up to four (4) hours of babysitting with an experienced baby sitter. No infants, to be scheduled for a mutually convenient time, excluding Tues., Wed. and Fri. nights and Sundays during the day. Retail Value: $80
4 Hours of Babysitting (Lily Nicholson)
$20

Leave the kids at home while you enjoy some grown up time. Lily has prior experience and will take care of your children (up to 3 kids, from toddler age and up) for up to four (4) hours. To be scheduled on a mutually convenient weekend. Retail Value: $80
Kid Party Help(Kailani Doo, Sophie Olson, Sophie Musow )
$40

Want to host a birthday party for your child, but need extra hands? Hosting a family party, but want some help with the kids? Kailani, Sophie, & Sophie will come and entertain the kids. They can help with backyard party games, art party, sports- any time of fun! Having a piñata, but wondering how to keep the kids lined up and waiting their turn? Water ballons need to be filled and hidden before it's time to start? The girls can help! (party date mutually agreed upon, and a max of 4 hours) Retail Value: $100+
4 Hours of Babysitting (Elizabeth Finn)
$20

This certified and experienced babysitter is offering 4 hours of babysitting to help you out! For the last 2 years, Elizabeth has babysat for 3 different families. She specializes in pre-school and elementary aged children and can manage up to 2 children beautifully! Elizabeth engages kids in outdoor play, crafts, and games and can prepare snacks and light meals. Available on Wed. afternoons, Fri. evenings, and Sat. and Sunday afternoon and evenings. To be scheduled with Elizabeth's mom. Retail Value: $80
4 Hours of Babysitting (Catherine Finn)
$20

This certified and experienced babysitter is offering 4 hours of babysitting to help you out! For the last 2 years, Catherine has babysat for 3 different families. She specializes in pre-school and elementary aged children and can manage up to 2 children beautifully! Catherine engages kids in outdoor play, crafts, and games and can prepare snacks and light meals. Available on Wed. afternoons, Fri. evenings, and Sat. and Sunday afternoon and evenings. To be scheduled with Elizabeth's mom. Retail Value: $80
4 Hours of Babysitting (Mary Keka)
$20

Give yourself a break and let Mary watch the little ones! Mary will provide up to 4 hours of babysitting, and can help out with up to 2 kids (aged 2 and older) so you can have some grown up time! Available on weekends and any weekday after school (except Mondays, must be after 6PM). To be scheduled with Mary's mom. Retail Value: $80
Garlic Mustard Weeding(Aaron & Brandon Ortiz & Miles Wang
$20

Garlic mustard season is coming soon, but want to leave the pulling to someone else this year? Brothers Aaron and Brandon Ortiz with friend Miles Wang will come to your house to pull that pesky weed for 2 hours. You provide the bags and tools and they'll provide the muscle! To be scheduled in 2025 at a mutually convenient time. Retail Value: $100
bike tune-up
$15

Now that the weather is warming up, time to dust off your bike with a tune up so you can hit the trails! One tune up for your bicycle, and right here in Lincoln! After the service, enjoy a smoother ride home. Retail Value: $80
One microneedling with radio frequency session
$50

Interested in trying microneedling or looking for a local Lincoln option? Let Lisa Barna, physician and owner of Lincoln Health and Aesthetics, LLC, provide a microneedling with radio frequency session. Read about Lisa's philosophy and other services here: https://www.lincolnhealthandaesthetics.com/. Retail Value: $275
deCordova Sculpture Park and Museum Gift Set
$25

Hosting visitors and want to bring them to this Lincoln gem? Eight passes gets you access to 30 acres of large-scale, outdoor, modern, and contemporary sculpture and site-specific installations of more than 60 works. Each pass = two (2) admissions. Gift set also includes artsy coasters and deCordova tote bag. Retail Value: $115
Basket of Lincoln Giftcards! item
Basket of Lincoln Giftcards!
$75

Keep it local with this spectacular Lincoln gift card package! (1) Enjoy seasonal rotating elevated comfort food and a wide bar selection with a $50 gift card to the Tack Room, a Lincoln culinary treasure. (2) $25 gift card to Something Special, where you can find everything from seasonal clothing and Lincoln swag to children's books and kitchen gadgets. (3) Pick up all of you grocery needs with this $50 gift card at Donelan's, where they've also got a stellar sushi/poke kiosk and Stonewall Kitchen selection! (4) Last but not least, $50 gift card to Twisted Tree, where can you enjoy mouth-watering meals and hand-crafted caffeinated drinks right downtown. Use this $50 Twisted Tree gift card at either Lincoln location or their future location in West Medford. Retail Value: $175
$125 Gift Card to Fiorello's in Concord
$40

Indulge in an unforgettable dining experience at Fiorella’s in Historic Concord—where authentic Italian flavors meet upscale elegance. It’s a win-win: enjoy a delicious night out while also supporting a Lincoln student’s journey to Washington, D.C. Buon appetito! Retail Value: $125
William Stason Pottery item
William Stason Pottery
$30

Grab these beautiful handmade bowls by William Stason, potter and Lincoln resident! One bowl is 4 3/4" in diameter and 2 1/2" high and the other is 5 3/4" in diameter, and about 2 1/4" high. (Photos listed are of the actual bowls you are bidding on) Retail Value: $60
60-minute in-home massage
$25

Lincoln resident and certified and licensed massage therapist Kristie Whitehead will come to your home for a private 60-minute massage. What could be more relaxing and convenient at the same time? Specializing in aromatherapy, chara balancing, reflexology and prenatal massage, Kristie is a strong standing member of the American Massage Therapy Association. Retail Value: $80
Ride to School in a Firetruck
$75

"Make your child's morning unforgettable with a once-in-a-lifetime ride to school in a real fire truck! Your child and up to 2 siblings will be picked up at home by Lincoln firefighters and arrive at school in style, sirens (lightly) blazing! This thrilling experience includes: ✅ A front-seat ride in a fire truck 🚒 ✅ A fire safety goody bag🎒 ✅ A meet-and-greet with real firefighters 👨‍🚒👩‍🚒 ✅ A VIP school drop-off that will have classmates cheering 🎉 Restrictions: Date to be coordinated with the fire department Must live within 5 miles of the school Parental/guardian permission required Don’t miss this chance to give your child a ride to school they’ll never forget!" Retail Value: PRICELESS
Ride to School in a Lincoln Police Car
$50

"Give your child the ultimate VIP escort to school with a ride in a real police car! Your child and up to 2 siblings will be picked up at home by a Lincoln police officer and arrive at school in style—lights flashing and sirens (briefly) sounding! This unforgettable experience includes: ✅ A ride in a police cruiser 🚔 ✅ A meet-and-greet with School Resource Officer Gordon 👮‍♂️ ✅ A VIP school drop-off that will have classmates in awe 🎉 Restrictions: Date to be coordinated with the police department Must live within 5 miles of the school Parental/guardian permission required Don’t miss this exciting opportunity to make your child’s school day extra special!" Retail Value: PRICELESS
Codman Farm Gift Basket
$20

Eat fresh and local with a $25 gift card to Lincoln's own Codman Farm store, where you can shop for locally grown produce, pasture-raised proteins and pantry staples 24-7. Also included are a dozen fresh eggs (a hot commodity!) and assorted meat sticks. Retail Value: $50
Slices with School Resource Officer Gordon and 5 friends
$50

"Is your child curious about what it’s like to be a Police Officer? Now’s their chance to hang out with Officer Gordon over a delicious pizza! They and five friends will enjoy an afternoon of great food, fun conversation, and a behind-the-scenes look at the life of a police officer. Ask questions, share laughs, and enjoy some quality time with one of the school’s favorite officers. 📍 Where: School or the Police Department 📅 When: Mutually agreed upon date 👥 Who: You + 5 friends Don’t miss this chance for great pizza and even better company—bid now for an unforgettable experience! 🍕🚔" Retail Value: PRICELESS
$150 gift certificate to Belle Sante
$40

Pamper yourself with this $150 gift card to Belle Sante Spa! You can get facials, massages and more at 3 convenient locations, including nearby Lexington. Retail Value: $150
Lunch with Principal Peledge
$25

Have burning questions for the top dog at LPS? Here's your chance for your middle schooler and two (2) friends to have some focused time with Principal Peledge. He will buy your kid and two (2) friends lunch during their exclusive meal. To be scheduled on a mutually agreeable date. Retail Value: PRICELESS
Margaritas $100 Gift Card
$25

Fajitas, tacos, and Margaritas, oh my! Win this $100 gift card to enjoy tasty, casual dining with an extensive drink menu at Margaritas Mexican Restaurant located in Waltham, Framingham, and elsewhere. Retail Value: $100
4 AMC tickets
$10

Enjoy a night at the movies with 4 tickets to AMC theaters. Whether you like horror, sci-fi, rom coms or drama, these movie tickets will fit your taste! Retail Value: appx $50
Custom made, acrylic paint poured art item
Custom made, acrylic paint poured art
$100

Have Lincoln resident Nora Iluri come to your home to custom make a work of art (or 4)! Choose from either one huge eye-catching show stopper (30" X 80") or 4 individual canvases (16" X 20") and make this an activity for the whole family! She'll bring paints, canvases and other equipment to you and will guide you in producing a one-of-a-kind creation (or creations) using the technique of acrylic paint pouring. See some of her gorgeous pieces below. You must have a temperature-controlled area where art can dry for several weeks. Make memories and masterpieces and bid on this item! Retail Value: $500
McLure's Maple Syrup Gift Basket
$35

Bid on this maple-inspired gift basket filled with New Hampshire McLure family maple syrup and other tasty maple-syrup goodies! Package includes 2 quarts of McLure's Pure Maple Syrup, 1 jar of Maple Cream, 1 12 oz. pack of maple candy, and 2 bags of pancake mix from Polly's Pancake Parlor. Retail Value: $100

