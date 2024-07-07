Hosted by

Interlake Child Care And Learning Center

About this event

Sales closed

2024 ICC Auction - July 13

The Animal Adventure
$60

Starting bid

This basket includes items from Woodland Park Zoo (family fun pack) and Ivar's/Kidd Valley, along with a bat house to support the outdoors in your own yard.
The Drive & Slice
$50

Starting bid

Enjoy a fun family afternoon golfing, and follow it up with some pizza! This basket includes items from Top Golf in Renton and Pagliacci.
The Paint & Play
$40

Starting bid

Exercise your body and your creativity with this basket from local businesses. This basket includes items from Seattle Gymnastics Academy (gift certificate for Indoor Playground events) and Paint the Town in University Village (Paint a set of 4 salad plates or soup bowls, or 2 of each. The donation includes everything – plates/bowls, paint, glaze and firing!)
The Welcome Wagon
$100

Starting bid

Show love to someone welcoming a new child with this cozy, caring gift. The Welcome Wagon includes a year of monthly soup deliveries and a handmade Finnish-style baby blanket that can be used as a swaddle.
The Burien Bounty
$50

Starting bid

This basket includes gift cards from Dolce Diletto Gelato, Pigfish Cafe, and Burien Bark.
The Seatalian
$50

Starting bid

This basket includes Washington wine, oil & vinegar, a Tutta Bella gift card, and a Fainting Goat gelato gift card.
The Power Chord
$30

Starting bid

Feeling inspired after your visit to MoPop? Visit a music store and get jamming at home! This basket includes 4 entrance tickets to MoPop and a gift card for Georgetown Music.
The Birthday Bash
$50

Starting bid

Create a memorable birthday party with this fun and delicious basket. This basket includes face painting at a birthday party, donated by an ICC community member, and a certificate good for one 8" Classic Chocolate Cake at Bakery Nouveau.
The Kids Night In
$50

Starting bid

Kids will enjoy a fun family night with board game, popcorn, glow sticks and more!
The Campout Starter Pack
$70

Starting bid

Spend a weekend camping in beautiful Bellingham, with your campfire cooking considerations already taken care of! This basket includes a camping reservation at Larrabee State Park Sept 6-8 and a Cooking at Camp gift set.
The Seafair Spectacular
$75

Starting bid

This basket includes 4 entrance tickets to Seafair, 2 tickets to the Museum of History & Industry, and 4 tickets to the Museum of Flight.
The Sonoma Sampler
$75

Starting bid

This basket includes three bottles of California wine donated by an ICC community member.
The Energy Saver
$75

Starting bid

Update your house's heating and cooling setup with a new Ecobee Smart Thermostat Premium and Smart Sensor.
The Tiny Twister
$50

Starting bid

This item includes a $145 gift certificate to The Little Gym in Maple Leaf, good for one month of a class membership, as well as a Little Gym t-shirt.
The Short & Sweet
$50

Starting bid

Find your best look with a haircut from an ICC parent, a professional stylist with over 15 years of experience.
The Bouldering Bonanza
$50

Starting bid

Visit any Seattle Bouldering Project location with 4 day passes, including free shoe rental. Day passes include full facility access as well as access to complimentary fitness, yoga, and bouldering classes.
The Spa Night
$75

Starting bid

This spa night basket, with donations from local business, was gathered by an ICC staff member.
The Brookie's Cookies Cookie Subscription (1)
$50

Starting bid

6 Months of Brookie Cookie Cookies: Every other month, Brookie will bake a variety tin of cookies. They can be picked up at Interlake or delivered to your front door. Cookie variety can be customized to fit your cookie eating wishes!
The Brookie's Cookies Cookie Subscription (2)
$50

Starting bid

6 Months of Brookie Cookie Cookies: Every other month, Brookie will bake a variety tin of cookies. They can be picked up at Interlake or delivered to your front door. Cookie variety can be customized to fit your cookie eating wishes!
The Kraken Krackdown
$75

Starting bid

Cheer on the Kraken from section 12 with these tickets donated from an ICC community member. After the auction, you can choose from about five dates to find the one that works best for you.
The Pour of Port
$75

Starting bid

Expand your appreciation for Port Wine with a tasting led by an ICC Alumni family and Port Wine educator.
The Three-Hour Shred
$125

Starting bid

Increase your comfort and skill on the slopes this winter with a 3-hour ski lesson at the Summit at Snoqualmie. The lesson can be for 1-4 students provided that they are of similar abilities. If the student is under 4 years old, then there can only be one participant. Your instructor is a certified PSIA Level 3 ski instructor with over two decades of experience teaching students of all ages (2 years to adults) and abilities.
The Clip
$30

Starting bid

The Clip includes a $85 gift card to Emerald City Barber for a men's haircut and shave, with a drink included!
The Artisan Bake
$30

Starting bid

This item includes a handmade pie tin created by members of the ICC community.
The Purge
$30

Starting bid

The Purge gives you one truck load of a midsized pickup truck of any garbage, construction waste, or yard waste to the dump, including the transfer station fee.
The Olympic Getaway
$30

Starting bid

Camp near the rain forest in Sequim Bay State Park from August 9-11.
The Wine Tour
$100

Starting bid

Explore the world of wines with four bottles gathered from an international wine subscription.
Star Room Painting
$20

Starting bid

Take home this creative painting made by the Star Room!
The Furry Friend
$30

Starting bid

Celebrate your family pets with this basket that includes a custom digital pet portrait and a gift card to All the Best.
Firefly Room Art
$20

Starting bid

Take home this framed artwork made by the Firefly Room!
The Night Out
$75

Starting bid

Enjoy an elegant dinner with a $100 gift card from Sea Creatures, the restaurant group that includes The Walrus and the Carpenter and Lioness, among several others. Your kid(s) will love the 4 hours of babysitting and a handmade bunny from Lucia Kelso, an ICC Teacher.
The Paramount Club Concert
$65

Starting bid

Relax and rock at the Flatland Cavalry show at Paramount Theatre with two reserved Paramount Club Seats and Lounge Access. The show is Friday, August 9.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!