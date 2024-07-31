2024 Dancin' Through The Decades Sponsorship

10 VIP Event tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Custom event sponsor signage
Logo or name on event day signage
Logo or name on event marketing
Speaking opportunity during the VIP Event
10 VIP Event tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Custom event sponsor signage
Logo or name on event day signage
Logo or name on event marketing
Speaking opportunity during the VIP Event
The Running Man Sponsorship
$5,000
8 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Custom event sponsor signage
Logo or name on event day signage
Logo or name on event marketing
8 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Custom event sponsor signage
Logo or name on event day signage
Logo or name on event marketing
The Cabbage Patch Sponsorship
$2,500
6 VIP Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
6 VIP Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
The Vogue Sponsorship
$1,000
4 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
General social media post
4 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
General social media post
The Sprinkler Sponsorship
$500
2 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
2 VIP Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Add a donation for Southwest Community Health Center Inc.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!