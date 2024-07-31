Southwest Community Health Center Inc.

Southwest Community Health Center Inc.

2024 Dancin' Through The Decades Sponsorship

2926 Fairfield Ave

Bridgeport, CT 06605, USA

The Macarena Sponsorship
$10,000
10 VIP Event tickets  Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage  Custom dedicated social media post  Custom event sponsor signage  Logo or name on event day signage  Logo or name on event marketing  Speaking opportunity during the VIP Event
The Running Man Sponsorship
$5,000
8 VIP Tickets Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage  Custom dedicated social media post  Custom event sponsor signage  Logo or name on event day signage  Logo or name on event marketing
The Cabbage Patch Sponsorship
$2,500
6 VIP Tickets  Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage  Custom dedicated social media post
The Vogue Sponsorship
$1,000
4 VIP Tickets  Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage  General social media post
The Sprinkler Sponsorship
$500
2 VIP Tickets  Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage
