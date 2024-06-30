2024 Sparta Fire Department Community Splash Day

EACH TICKET YOU PURCHASE GIVES YOU AN OPPURTUNITY TO DUNK A FIREMAN, WHICH EVER CATEGORY RECEIVES THE MOST TICKET SALES WILL GET DUNKED. EACH GUEST WILL GET 2 OPPURTUNITIES TO DUNK THE FIREMAN WITH THE MOST TICKETS.
DUNK THE VICE PRESIDENT
$1
DUNK LT. WHITELEY
$1
DUNK LT. CAMPBELL
$1
DUNK THE FIREFIGHTER OF YOUR CHOOSING
$1
CHICKEN PLATE
$10
CHICKEN PLATE INCLUDES TWO SIDES AND A DRINK
BRISKET SANDWICHES
$10
BRISKET SANDWICHES COME WITH TWO SIDES AND A DRINK
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!