iCAN's ImpactFall 2024 Silent Auction Fundraiser

#1 Rosewood Baha Mar - Nassau, Bahamas item
#1 Rosewood Baha Mar - Nassau, Bahamas
$900

Starting bid

Value: $3,700 This certificate entitles you to a two-night stay for two guests in an Ocean View Studio Suite at the exquisite Rosewood Baha Mar located on the pristine white sands of Cable Beach in the Bahamas. #1 Resort in the Atlantic Islands 2023 | CONDÉ NAST TRAVELER READERS’ CHOICE AWARDS. Including breakfast for two guests daily in The Library Lounge, Café Boulud or Tingum on the Sand. Including a one-time food & beverage credit of $100 at a Rosewood operated restaurant. This certificate is valid for a stay from December 1, 2024 to December 1, 2025. Black-out dates: December 20, 2024 to January 4, 2025, February 9-22, 2025, March 14, 2025 – April 3, 2025, May 22-25, 2025, July 4- 6, 2025, November 26 - 30, 2025.
#2 Cancun item
#2 Cancun
$300

Starting bid

Value: $795 Four-night stay at the Ocean Spa Hotel or Laguna Suites • The Cancun cardholder will only have to pay the Resort Fee of $20 per night plus the Environmental Sanitation Tax of $4 per night at the time of check-in at the hotel. *Valid for one year.
#3 South Point Hotel & Casino - Las Vegas, Nevada item
#3 South Point Hotel & Casino - Las Vegas, Nevada
$280

Starting bid

Value: $700 Two-night stay at the South Point Casino and Spa This package also includes dinner for two and headliner showroom tickets, promising an unforgettable experience. Expiration: December 30, 2026
#4 PEJU Winery - Napa Valley, CA item
#4 PEJU Winery - Napa Valley, CA
$100

Starting bid

Value: $260 Enjoy a classic wine-tasting experience for up to four guests at the renowned PEJU Province Winery in Napa Valley. A perfect way to explore their exceptional wines in a stunning vineyard setting. Making small lots of carefully created Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, and blends as one of the Certified Green Wineries of Napa, the Peju family is dedicated to sustainable and organic farming practices and outstanding guest satisfaction. Expiration: December 2026
#5 Hollywood Wax Museum item
#5 Hollywood Wax Museum
$25

Starting bid

Value: $60 Tickets for two...COME SEE THE (WAX) STARS! Walk the red carpet with your A-list friends Pose for the paparazzi (your friends and family!) Hang alongside your favorite stars and pop culture icons. Ultimate photo ops. Visit within 18 months of the issue date of this ticket.
#6 Luxe Tieks Collection item
#6 Luxe Tieks Collection
$90

Starting bid

Value: $185 e-gift card for Tieks Everyone loves their Tieks that are so stylish, comfortable, versatile, and foldable. Meet the most versatile flats in the world designed for women on the go. You will have so many to choose from with your $185 gift card. Expiration: April 30, 2025
#7 Raising Cane's Gift Basket item
#7 Raising Cane's Gift Basket
$15

Starting bid

Value: $30 Raising Cane's gift basket includes gift card for free combo, free 22 oz beverage, stuffed dog, chapstick, and small cooler. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#8 Raising Cane's Gift Basket item
#8 Raising Cane's Gift Basket
$15

Starting bid

Value: $30 Raising Cane's gift basket includes gift card for free combo, free 22 oz beverage, stuffed dog, chapstick, and small cooler. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#9 Raising Cane's Gift Basket item
#9 Raising Cane's Gift Basket
$15

Starting bid

Value: $30 Raising Cane's gift basket includes gift card for free combo, free 22 oz beverage, stuffed dog, chapstick, and small cooler. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#10 Raising Cane's Gift Basket item
#10 Raising Cane's Gift Basket
$15

Starting bid

Value: $30 Raising Cane's gift basket includes gift card for free combo, free 22 oz beverage, stuffed dog, chapstick, and small cooler. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#11 BarkBox item
#11 BarkBox
$20

Starting bid

Value: $45 BarkBox https://www.barkbox.com/subscribe/super-chewer/name This certificate is valid on both our Classic BarkBox with plush toys, OR on our Super Chewer box, which mainly features natural rubber and hard nylon toys, and there will be no fluff in these boxes. Each box contains: 2 toys, 2 bags of treats, and 1 awesome surprise item! Please note that this gift certificate can only be redeemed in the continental US and cannot be used in Canada or in any US territories. Expiration: None
#12 Oriental Trading item
#12 Oriental Trading
$10

Starting bid

Value:$25 e-Gift card for Oriental Trading One time use only. Expiration: August 27, 2025
#13 Geffen Playhouse item
#13 Geffen Playhouse
$100

Starting bid

Value: $250 Gil Cates Theater at Geffen Playhouse Los Angeles Choose a performance until August 31, 2025 Two best available tickets to one play in the 2024-2025 Season.
#14 The Langham Huntington - Pasadena item
#14 The Langham Huntington - Pasadena
$250

Starting bid

Value: $600 A gift certificate for a one night stay in a Deluxe Premier room at the Langham Huntington with breakfast for two people and overnight valet parking. Experience total serenity and utter tranquility at this iconic landmark designed to reflect the grace and elegance of classic Southern CA, located in charming Pasadena. Expiration: October 31, 2025
#15 LA Opera: Kristin Chenoweth Holiday Concert item
#15 LA Opera: Kristin Chenoweth Holiday Concert
$200

Starting bid

Value: $500 Experience the holiday magic with two Founders Circle seats at Kristin Chenoweth's Holiday Concert at Dorothy Chandler Pavilion on Saturday, December 14, 2024.
#16 John Cleese at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#16 John Cleese at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $156 Sterling Venues Presents An Evening with John Cleese & Live Q & A Saban Theatre Beverly Hills Friday, Nov. 29, 2024 Orchestra Center Join the legendary John Cleese, known for his work on Monty Python and A Fish Called Wanda, for a memorable evening of laughter and insights. Enjoy two tickets to see the iconic comedian, actor, producer, and writer live. Don’t miss your chance to experience his unique humor and storytelling in person.
#17 John Cleese at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#17 John Cleese at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $156 Sterling Venues Presents An Evening with John Cleese & Live Q & A Saban Theatre Beverly Hills Friday, Nov. 29, 2024 Orchestra Center Join the legendary John Cleese, known for his work on Monty Python and A Fish Called Wanda, for a memorable evening of laughter and insights. Enjoy two tickets to see the iconic comedian, actor, producer, and writer live. Don’t miss your chance to experience his unique humor and storytelling in person.
#18 Perry Ellis International Gift Card item
#18 Perry Ellis International Gift Card
$500

Starting bid

Value: $1,000 Gift card for $1,000 Expiration: None
#19 Perry Ellis International Gift Card item
#19 Perry Ellis International Gift Card
$500

Starting bid

Value: $1,000 Gift card for $1,000 Expiration: None
#20 Perry Ellis International Gift Card item
#20 Perry Ellis International Gift Card
$500

Starting bid

Value: $1,000 Gift card for $1,000 Expiration: None
#23 Fabfit Fun! item
#23 Fabfit Fun!
$80

Starting bid

Value:$229 Timberland Plaid Scarf: ($60 Value) Dehv Candle Co Spiced Woods Candle ($48 Value) Katie Kime Set of 4 Striped Placemats ($40 Value) Higher Education Skincare Cheat Sheet Makeup Removing Wipes ($9) Notebook ($12) Marimekko vase ($60) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#25 Corison Winery - Napa Valley, CA item
#25 Corison Winery - Napa Valley, CA
$70

Starting bid

Value: $ 190 Corison Winery Library Tour & Tasting for two guests Saint Helena, CA Walk out in our estate Kronos Vineyard for seasonal updates, and observe a small winery in action. Your tasting flight will showcase current releases and highlight a selection from the library as well as a single-vineyard Cabernet. Known for power and elegance, Corison wines are balanced to grace the table and are recognized throughout the world for their longevity and consistency. Expiration: October 31, 2025
#26 Battleship USS Iowa Museum item
#26 Battleship USS Iowa Museum
$25

Starting bid

Value: $59.90 Explore naval history with two tickets for a self-guided tour of the Battleship USS Iowa Museum. Discover the stories of this legendary ship and its service to our nation. Expiration: October 10, 2025
#27 Lucky Feet Shoes item
#27 Lucky Feet Shoes
$50

Starting bid

$100 gift certificate to Lucky Feet Shoes Lucky Feet Shoes specializes in footwear that prioritizes both fashion and function. From supportive sneakers to stylish sandals, you'll find the perfect pair to suit any occasion. *In-Store Use Only
#28 Lucky Feet Shoes item
#28 Lucky Feet Shoes
$50

Starting bid

$100 gift certificate to Lucky Feet Shoes Lucky Feet Shoes specializes in footwear that prioritizes both fashion and function. From supportive sneakers to stylish sandals, you'll find the perfect pair to suit any occasion. *In-Store Use Only
#29 Genesis Invitational item
#29 Genesis Invitational
$350

Starting bid

Value: $850 Four one day clubhouse tickets to the 2025 Genesis Invitational to be held at The Riviera Country Club, February 13-16, 2025.
#30 Omni Mont-Royal (Montreal) item
#30 Omni Mont-Royal (Montreal)
$150

Starting bid

Value: $400 One night stay at Omni Mont-Royal in a Premium Room, including breakfast at Le Petit Opus Cafe Expiration: December 30, 2025
#31 The Huntington Library, Art Museum, and Gardens item
#31 The Huntington Library, Art Museum, and Gardens
$25

Starting bid

Value: $58 Two Admission Passes to The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens Stroll through stunning botanical gardens, explore world-renowned art collections, and immerse yourself in rare books and manuscripts at this cultural oasis. Expiration: October 31, 2025
#32 Pacific Chorale at Segerstrom item
#32 Pacific Chorale at Segerstrom
$80

Starting bid

Value: $200 Two orchestra level tickets to one of Pacific Chorale’s season concerts at the Renée and Henry Segerstrom Concert Hall in Costa Mesa, CA. Choose between Carols by Candlelight, Tis the Season, Exodus, and Mozart's Requiem. Expiration: May 24, 2025
#33 Old Gringo: Pink Cowboy Boots item
#33 Old Gringo: Pink Cowboy Boots
$100

Starting bid

Value: $375 Yippee by Old Gringo Natasha Pink Size 12 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#34 Old Gringo: Cowboy Boots item
#34 Old Gringo: Cowboy Boots
$80

Starting bid

Value: $299 Size 10 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#35 Old Gringo: Combat Boots item
#35 Old Gringo: Combat Boots
$100

Starting bid

Value: $365 Size 5 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#36 Old Gringo: Boots item
#36 Old Gringo: Boots
$90

Starting bid

Value: $243 YIPPEE KI YAY BY OLD GRINGO Size 6 BUSHWICK - WOMEN'S Boots *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#37 Desert Adventures Kayak Las Vegas item
#37 Desert Adventures Kayak Las Vegas
$90

Starting bid

Value $220 Self Guided 1 Day Black Canyon Kayaking Tour for 2 Get ready for an exhilarating day of exploration and tranquility with Desert Adventures' self-guided kayaking tour through the spectacular Black Canyon on the Colorado River. This package is for two guests, providing the perfect opportunity to paddle through some of the most scenic and serene landscapes in the Southwest. Expiration: October 31, 2025
#38 Tahoe Donner Skiing item
#38 Tahoe Donner Skiing
$80

Starting bid

Value: $200 Hit the slopes with two vouchers for a day pass for Sunday-Friday downhill or cross-country skiing at Tahoe Donner for the 24/25 ski season. Expiration: At the end of the 2024/2025 ski season
#39 Island Packers Cruises item
#39 Island Packers Cruises
$80

Starting bid

Value: $192.00 Two tickets for a day trip to Anacapa or Santa Cruz Island Embark on an unforgettable adventure to the Channel Islands with Island Packers. This certificate entitles two guests to a day trip to either Santa Cruz Island or Santa Rosa Island, both renowned for their stunning landscapes, unique wildlife, and pristine waters. Expiration: December 31, 2025
#40 Wheel Fun Rentals item
#40 Wheel Fun Rentals
$65

Starting bid

Value: $160 These four gift certificates to Wheel Fun Rentals are your tickets to an unforgettable experience on land and water. Each certificate entitles you to a one-hour rental on any available product. Wheel Fun Rentals offers a wide range of unique and exciting recreational options at over 100 locations, including specialty bikes and boat rentals. Expiration: None
#41 Fountain Valley Skating Center item
#41 Fountain Valley Skating Center
$40

Starting bid

Value: $100 Six Passes Get your groove on at Fountain Valley Skating Center with six skate passes for admission (skate rentals not included), offering a fun outing. Expiration: None
#42 Aquarium of the Pacific - Long Beach, CA item
#42 Aquarium of the Pacific - Long Beach, CA
$45

Starting bid

Value: $90 Dive into an aquatic adventure with a pair of tickets to the Aquarium of the Pacific in Long Beach, CA. Explore fascinating exhibits and marine life with a guest of any age. Enjoy hours of adventures. You can even pet sharks!
#43 Irvine Lanes item
#43 Irvine Lanes
$25

Starting bid

Value: $60 Score a striking deal with four vouchers worth $15 each, and roll into a fantastic time at Irvine Lanes with some spare fun on the side – your shoe rental is on the house! Expiration: None
#44 Pacific Park Santa Monica Pier item
#44 Pacific Park Santa Monica Pier
$60

Starting bid

Value: $115 Have fun by the ocean with two unlimited ride wristbands at the iconic Santa Monica Pier. Perfect for a fun-filled day by the beach and a $15 gift card!
#45 Fiesta Village - Colton, CA item
#45 Fiesta Village - Colton, CA
$30

Starting bid

Value: $76 Get ready for an unforgettable adventure at Fiesta Village in Colton, CA. Enjoy four miniature golf passes, each granting you a full day of unlimited fun with 2 hours of exciting miniature golf play. Expiration: December 31, 2024
#46 Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria item
#46 Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria
$25

Starting bid

Value: $50 Enjoy the flavors of Italian cuisine, ranging from traditional pasta and pizza to exquisite seafood and meat selections, with this $50 dining certificate, valid at Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria in Santa Barbara, CA. Experience the essence of Italy right at your table with this culinary delight. Expiration: October 31, 2025
#47 Mama's Comfort Food and Cocktails item
#47 Mama's Comfort Food and Cocktails
$10

Starting bid

Value: $25 Enjoy a delicious meal at Mama's Comfort Food & Cocktails with one $25 gift card to use at any of their locations: Los Alamitos, Huntington Beach, or Ladera Ranch. Known for its hearty comfort food and refreshing cocktails, Mama's is the perfect spot to unwind with family or friends. Expiration: None
#48 My Delight Cupcakery - Ontario, CA item
#48 My Delight Cupcakery - Ontario, CA
$25

Starting bid

Value: $50 Indulge in a sweet experience at award winning My Delight Cupcakery in Ontario, CA. This $50 gift card is your ticket to a delightful selection of gourmet cupcakes and delicious treats. Perfect for gifting or treating yourself, this card promises a delicious journey into the world of cupcake perfection! Expiration: None
#49 Battleship USS Iowa Museum item
#49 Battleship USS Iowa Museum
$25

Starting bid

Value: $59.90 Explore naval history with two tickets for a self-guided tour of the Battleship USS Iowa Museum in Los Angeles. Discover the stories of this legendary ship and its service to our nation. Expiration: October 10, 2025
#50 Panera Bread item
#50 Panera Bread
$20

Starting bid

Value: $40 Have a delicious meal at Panera Bread! Enjoy two "You Pick 2" cards, each valued at $20, for a total of $40 in delicious dining. Select from Panera’s popular “You Pick 2” menu, where you can mix and match soups, salads, sandwiches, and more! Expiration: December 31, 2025
#51 New West Symphony - Thousand Oaks, CA item
#51 New West Symphony - Thousand Oaks, CA
$50

Starting bid

Value: $140 Enjoy a night of incredible music with two tickets to a performance in the 2025 Masterpiece Series Concerts at the Bank of American Performing Arts Center. Eligible for shows held on Saturdays at 7 pm.
#52 Pasadena Playhouse item
#52 Pasadena Playhouse
$70

Starting bid

Value: $170 Enjoy two tickets to any Mainstage production at the iconic Pasadena Playhouse. This certificate gives you the chance to experience world-class theater up close. Whether you’re a fan of classic plays or new, innovative productions, this offer guarantees an unforgettable evening of entertainment. Expiration: October 31, 2025
#53 Missing Persons, Bow Wow Wow, and When in Rome II item
#53 Missing Persons, Bow Wow Wow, and When in Rome II
$40

Starting bid

Value: $96 November 30, 2024 Experience the iconic sounds of the ‘80s with four tickets to see Missing Persons, Bow Wow Wow, and When in Rome II all live at The Canyon- Agoura Hills on November 30th. Relive the nostalgia of these legendary bands! Let's go "Walking in LA."
#54 A Noise Within Theatre - Pasadena, CA item
#54 A Noise Within Theatre - Pasadena, CA
$70

Starting bid

Value:$175 Experience the magic of live theater at A Noise Within Theatre with two tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: October 20, 2025
#55 A Noise Within Theatre - Pasadena, CA item
#55 A Noise Within Theatre - Pasadena, CA
$70

Starting bid

Value: $175 Experience the magic of live theater at A Noise Within Theatre with two tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: October 20, 2025
#56 A Flock of Seagulls at The Canyon - Agoura Hills item
#56 A Flock of Seagulls at The Canyon - Agoura Hills
$45

Starting bid

Value: $112 Four Tickets to A Flock of Seagulls December 13, 2024 English new wave and synth-popsters A Flock Of Seagulls have enjoyed a string of international hit singles, including “I Ran (So Far Away),” “Space Age Love Song,” “ Wishing (If I Had A Photograph Of You),” “The More You Live, The More You Love,” and more. They first became notable in the 1980s for their music video for “I Ran (So Far Away)” which received heavy airplay on MTV. The band also won a Grammy Award for their instrumental hit “D.N.A.” The band has been recognized as a pioneering act truly capturing the spirit of their time. Doors 6pm. Headliner 9:00pm.
#57 Musical Theatre West - Long Beach, CA item
#57 Musical Theatre West - Long Beach, CA
$80

Starting bid

Value: $200 Indulge in the world of musical theater with two tickets to one of the following performances at Carpenter Performing Arts Center: Jersey Boys Into the Woods The Buddy Holly Story Hello, Dolly! Expiration: November 2, 2025
#58 Santa Monica Playhouse item
#58 Santa Monica Playhouse
$25

Starting bid

Value: $60 Bring the whole family to enjoy a fun-filled weekend musical matinee at the Santa Monica Playhouse. With these four passes, you'll experience live theater that's sure to entertain both kids and adults alike. A great way to introduce young ones to the magic of live performance! Expiration: None
#59 Petersen Automotive Museum item
#59 Petersen Automotive Museum
$20

Starting bid

Value: $42 Explore the world of automotive history and innovation at the renowned Petersen Automotive Museum in Los Angeles. This certificate grants entry for two guests, allowing you to marvel at classic cars, cutting-edge vehicles, and captivating exhibits that showcase the evolution of the automobile industry. Expiration: September 30, 2025
#60 USS Midway Museum - San Diego, CA item
#60 USS Midway Museum - San Diego, CA
$50

Starting bid

Value: $124 Embark on a journey through naval history with a family four pack of guest passes to the USS Midway Museum. Expiration: None
#61 Skirball Cultural Center item
#61 Skirball Cultural Center
$70

Starting bid

Value: $180 Discover the wonders of the Skirball Cultural Center in Los Angeles with our Member-for-a-Day Pass. Enjoy admission for up to six visitors, granting access to all galleries, including special exhibitions. Plus, receive a 10% discount at Audrey’s Museum Store. Expiration: None
#62 Butterflies in Room 6 by Caroline Arnold item
#62 Butterflies in Room 6 by Caroline Arnold
$5

Starting bid

Value: Priceless Inspire young minds with Butterflies in Room 6, a delightful hardcover book by Caroline Arnold. Donated and signed by the author herself! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#63 Illusion Magic Lounge item
#63 Illusion Magic Lounge
$70

Starting bid

Value: $180 Unlock an unforgettable night of magic and wonder in Santa Monica, CA. Bring up to four guests to experience a mesmerizing evening in our intimate 150-seat theater. Prepare to be amazed as our spellbinding evening shows start at 7:00 p.m. on either Friday or Saturday. Expiration: June 30, 2025
#64 Pali Adventures Summer Camp item
#64 Pali Adventures Summer Camp
$850

Starting bid

Value: $3,000 Give your child a thrilling experience, spending seven days and six nights of overnight camp at Pali Adventures. Pali is for ages 8-16 for a 2025 summer camp session in Running Springs, CA.
#65 Big 5 item
#65 Big 5
$10

Starting bid

Value: $25 Valid in store only at all BIG 5 SPORTING GOODS locations This Ticket to Shop eCard is only redeemable for goods or merchandise. Expiration: May 11, 2025
#66 Kimpton Rowan Palm Springs Hotel item
#66 Kimpton Rowan Palm Springs Hotel
$250

Starting bid

Value: $650 One night stay with breakfast for two This certificate may be redeemed Sunday through Thursday at Kimpton Rowan Palm Springs, a hotel with a unique modern vibe that offers a desert retreat with an incredible mountain view. Expiration: October 24, 2025
#67 Atlantis Casino Resort Spa - Reno, Nevada item
#67 Atlantis Casino Resort Spa - Reno, Nevada
$160

Starting bid

Value: $400 Enjoy a two night stay in a premier guest room at Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada. Located in the heart of Reno, this AAA Four Diamond Hotel has been a favorite hotel destination for travelers near and far. Expiration: October 15, 2025
#68 Chipotle item
#68 Chipotle
$10

Starting bid

Value: $25 2 Entrees & Chips and Queso Blanco at Chipotle Expiration: December 31, 2024
#69 Brent's Deli item
#69 Brent's Deli
$20

Starting bid

Value: $50 $50 Gift Card for Brent's Deli in Northridge or Westlake Village Expiration: None
#70 Parini Ceramic Set item
#70 Parini Ceramic Set
$10

Starting bid

Value: $40 Brand new in box. Tea, Sugar and Coffee Ceramic Containers. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#71 Santa Anita Park item
#71 Santa Anita Park
$20

Starting bid

Value: $52 Four admission passes and valet parking to enjoy a day of thoroughbred horse racing at the Santa Anita Park in Arcadia, CA. Expiration: One year later
#72 La Mirada Theatre item
#72 La Mirada Theatre
$70

Starting bid

Value: $184 Two McCoy Rigby Entertainment Series vouchers. Redeem one ticket per voucher to any McRoy Rigby Entertainment show, including Legally Blonde the Musical and Frozen. May not be used for Fiddler on the Roof. Expiration: June 30, 2025
#73 Gorjana Gift Card item
#73 Gorjana Gift Card
$60

Starting bid

Value: $150 Gift Card Treat yourself to beautiful jewelry from Gorjana. Perfect for elevating your style with exquisite pieces. Expiration: July 24, 2025
#74 SIMMS Restaurants Gift Card item
#74 SIMMS Restaurants Gift Card
$25

Starting bid

Value: $75 Choose to eat at one of the following: Simmzy's A family-owned gastropub with locations in Los Angeles and Orange County that serves burgers, sandwiches, salads, and craft beer. Tin Roof Bistro A California wine country bistro with a casual, fun atmosphere and chef-inspired cuisine Manhattan Beach Post A social house with a spirited atmosphere that serves small plates and handcrafted cocktails Fishing With Dynamite A restaurant with a rustic menu of artisanal dishes and artfully crafted cocktails and small production The Arthur J A neighborhood steakhouse that pays tribute to Simms' grandfather and mentor, Arthur J. Simms RYLA A restaurant in Hermosa Beach that serves coastal California cuisine with Japanese flavors Please note that tax and gratuity are not included. Expiration: November 1, 2025
#75 Great Wolf Lodge Georgia: Splash Passes item
#75 Great Wolf Lodge Georgia: Splash Passes
$80

Starting bid

Value: $200 Splash Pass for 4 Guests Splash pass includes day access to Wiley's Waterpark for up to four guests. Children 2 and under are complimentary.
#76 Autographed Book: New York Times Bestselling Author item
#76 Autographed Book: New York Times Bestselling Author
$10

Starting bid

Value: Priceless SIGNED paperback by Charlaine Harris, A Sookie Stackhouse novel - a vampire detective story set in Louisiana. SIGNED on the title page. Basis of the HBO television series "True Blood." 325 pp. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#77 Autographed Book: New York Times Bestselling Author item
#77 Autographed Book: New York Times Bestselling Author
$10

Starting bid

Value: Priceless SIGNED hardcover. NOW A HALLMARK MOVIES & MYSTERIES ORIGINAL STARRING CANDACE CAMERON BURE! In this mystery from #1 New York Times bestselling author Charlaine Harris, part-time librarian Aurora “Roe” Teagarden lands smack in the middle of a baffling murder case—when death comes from out of the blue… Roe never liked Detective Sergeant Jack Burns, but she never wanted to see him dead—especially dropped from a plane right into her own front yard. Luckily, even Lawrenceton, Georgia’s finest know that Roe couldn’t possibly be in two places at once, so her name is crossed off the suspect list. But then other strange things happen around Roe, ranging from peculiar (her irascible cat turns up wearing a pink ribbon) to violent (her assistant at the library is attacked) to potentially deadly (her ex-lover is stabbed). Clearly there is a personal message in this madness that Roe must decipher—before it is too late... *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping
#78 Autographed Book: New York Times Bestselling Author item
#78 Autographed Book: New York Times Bestselling Author
$10

Starting bid

Value: Priceless SIGNED paperback by Charlaine Harris, the beloved #1 New York Times bestselling author of the Sookie Stackhouse series, the inspiration for HBO’s True Blood, comes “a gripping, twisty-turny, thrill ride of a read” (Karin Slaughter, New York Times bestselling author) following a young gunslinging mercenary on deadly mission through the American Southwest. In a fractured United States, a new world where magic is acknowledged but mistrusted, a young gunslinger named Lizbeth Rose takes a job offer from a pair of Russian wizards. Lizbeth Rose has a wildly fearsome reputation but these wizards are desperate. Searching the small border towns near Mexico, they’re trying to locate a low-level magic practitioner believed to be a direct descendant of Grigori Rasputin. As the trio journey through an altered America—shattered into several countries after the assassination of Franklin Roosevelt and the Great Depression—they’re set on by enemies. It’s clear that a powerful force does not want them to succeed in their mission. Lizbeth Rose has never failed a client, but this job may stretch her to her deadly limits. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#79 Autographed Book: New York Times Bestselling Author item
#79 Autographed Book: New York Times Bestselling Author
$10

Starting bid

Value: Priceless Signed paperback by Charlaine Harris, the #1 New York Times and USA TODAY bestselling author behind HBO’s hit series True Blood and NBC’s Midnight, Texas, the third in a series that proves death never takes a holiday… For Lily Bard, the idea of “going home for Christmas” summons nothing but dread. She wants to stay in her real home in Shakespeare, Arkansas, where her friendships are blooming, nobody dares mess with her, and her new private-eye boyfriend could make it a very cozy holiday indeed. Back in Bartley, all people see when they look at Lily is a victim. But her sister is getting married, and Lily’s determined to give her family what they want. She’ll be present, be pleasant, and let her sister have the spotlight. Or so she thinks, until she discovers her boyfriend in town on a case, chasing a lead that could blow up the whole celebration. One of the little girls in Bartley isn’t who she thinks she is. And one of the town’s respectable parents is a cold-blooded kidnapper ready to kill to hide their secrets. For her sister―and her sister’s eight-year-old stepdaughter-to-be―Lily will find the truth. Even if it means she’ll never go home again… *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#80 Verde Canyon Railroad - Clarkdale, Arizona item
#80 Verde Canyon Railroad - Clarkdale, Arizona
$80

Starting bid

Value: $ 218 Two train tickets on a Southwestern adventure that takes you on a 4 hour scenic ride through Arizona's backcountry, only accessible from the comfort of this train. Reservations are not accepted in March, April, September, October, or any special event train ride. Expiration: August 31, 2025
#81 Laguna Playhouse item
#81 Laguna Playhouse
$70

Starting bid

Value: $180 Two Tickets to one Opening Night during the 2024/2025 Season A View from the Bridge, Sunday, November 3 Eleanor, Sunday, January 19 The Remarkable Mr. Holmes, March 9 Fences, May 4 Peril in the Alps, June 15 Honky Tonk Angels, August 3
#82 Porter Valley Country Club item
#82 Porter Valley Country Club
$200

Starting bid

Value: $500 Porter Ranch, CA Golf Foursome. Valid for play on any Tuesday, Wednesday, or Thursday after 11 AM. Access to 18 Holes of Championship Golf, Driving Range, Snack Bar, Grill and Golf Shop permitted on this day. Expiration: April 30, 2025
#83 Pacific Symphony item
#83 Pacific Symphony
$200

Starting bid

Value: $450 Ticket voucher for two tickets to a 2024-2025 Pacific Symphony Classics concert at the Renee and Henry Segerstrom Concert Hall in the Box Circle Club. Includes access to the members-only Box Circle Club reception area before concert and at intermission. Selections among many include Koh Plays Mendelssohn, Beethoven's Emperor, and Verdi's Requiem. Expiration: June 7, 2025
#84 Philharmonic Society - Laguna Playhouse item
#84 Philharmonic Society - Laguna Playhouse
$45

Starting bid

Value: $116 The Philharmonic Society of Orange County offers two tickets to the following performance: Laguna Beach Musical Festival with Caroline Shaw and Friends Friday, February 14th, 2025 at Laguna Playhouse.
#85 Dramarama at The Canyon - Agoura Hills item
#85 Dramarama at The Canyon - Agoura Hills
$30

Starting bid

Value: $80 Four Tickets to Dramarama December 27, 2024 Sporting three of the original “four-ish” members of Dramarama (“four-ish,” you ask? Well, they didn’t start out with a permanent drummer, and after all, are many drummers really permanent?), the band is having more fun than ever and exudes a confidence and ease that only can come through experience. With the addition thirteen or so years ago of bassist Mike Davis (among other accomplishments, Mike is also the bass player for Metal God Rob Halford,) and drummer Tony Snow (The Change, Glimmer Stars, as well as a permanent member of Dramarama), original Dramarama members Peter Wood, Mark Englert, and John Easdale have really found their musical brethren. If you saw Dramarama back in the day and thought they were good, now you’ll be blown away; these guys are PHENOMENAL!
#86 Patty Smyth at The Canyon - Agoura Hills item
#86 Patty Smyth at The Canyon - Agoura Hills
$50

Starting bid

Value: $136 Four Tickets to Patty Smyth of Scandal November 7, 2024 Since storming the scene in 1982, filling radio and video airwaves with the roaring hooks and iconic looks of hits like “The Warrior,” “Goodbye To You,” “Love’s Got a Line on You,” and other unforgettable highlights from Scandal’s Gold and Platinum-selling run, Patty Smyth’s solo career has included Grammy-nominated, chart-topping Don Henley duet “Sometimes Love Just Ain’t Enough,” the Oscar and Golden Globe-nominated “Look What Love Has Done,” Armageddon soundtrack contribution “Wish I Were You,” and more. With no regrets, Patty is once again ready to bring the love. Recorded in Nashville’s Blackbird Studios and produced by Grammy-winner Dann Hu (Taylor Swift, Shania Twain, Kelly Clarkson), Smyth’s newest album It’s About Time, is largely rooted in the challenges and changes of relationships; Patty’s own and those of others. From taking care of yourself to taking control of your own insecurities, the album takes stock of the lessons she’s learned when life has felt too big to avoid. It’s a chronicle of thriving as well as surviving, though, and on tracks such as “Drive” and “Build a Fire” Smyth celebrates longevity, looking back on a quarter century of marriage with McEnroe. Opening set by Circle The Earth
#87 Long Beach Symphony item
#87 Long Beach Symphony
$25

Starting bid

Value: $70 Two Tickets to One Pops Concert- Level H May 10, 2025 MTV Dance Party Electric Avenue, band The ultimate 80’s celebration will have you singing and dancing to music by Kenny Loggins, Tears for Fears, The Police, The Cars, George Michael, Soft Cell, Simple Minds, Bryan Adams, Queen, Lionel Richie, Phil Collins, and Bruce Springsteen.
#88 Long Beach Symphony item
#88 Long Beach Symphony
$25

Starting bid

Value: $68 Two Tickets to One Classical Concert- Level 5 Bluegrass & Beethoven on February 1, 2025 or Love Stories on June 7, 2025
#89 Smoke House Restaurant Inc. - Burbank, CA item
#89 Smoke House Restaurant Inc. - Burbank, CA
$80

Starting bid

Value: $210 Smoke House Restaurant in Burbank, CA Sunday Brunch for four https://www.smokehouse1946.com/brunch Expiration: April 3, 2025
#90 Will Geer Theatricum Botanicum item
#90 Will Geer Theatricum Botanicum
$40

Starting bid

Value: $100 One pair of tickets to a 2025 Repertory Performance The Will Geer Theatricum Botanicum is an open-air theater in Topanga Canyon, Los Angeles County, California. Expires: October 2025
#91 Museum of Making Music item
#91 Museum of Making Music
$25

Starting bid

Value: $ 60 Four Passes to the Museum of Making Music in Carlsbad, CA The Museum of Making Music, a division of The NAMM Foundation, explores the unique accomplishments and lasting impact of the music products industry through permanent and special exhibitions, concerts and educational programs. Committed to creating a more musical world, the museum directly connects visitors of all ages with hands-on music making. Expiration: October 24, 2025
#92 LA Phil: Walt Disney Hall item
#92 LA Phil: Walt Disney Hall
$50

Starting bid

Value: $100 Two Tickets to a 2024/2025 Season Concert at the Walt Disney Hall (Chamber Music, Organ, or Green Umbrella Concert) Expiration: May 20, 2025
#93 Dunes West Golf and River Club - Mount Pleasant, SC item
#93 Dunes West Golf and River Club - Mount Pleasant, SC
$100

Starting bid

Value: $300 Foursome at Dunes West Golf and River Club Valid Monday-Friday anytime, after 1:00 PM on Friday, Saturday, Sunday, and Holidays Valid: June 1, 2024- February 28, 2025 & June 15, 2025-December 31, 2025, excluding the day before and after Thanksgiving and Day before and after Christmas. Cart Fee Not Included
#94 Santa Monica Theatre Guild item
#94 Santa Monica Theatre Guild
$25

Starting bid

Value: $60 4 Tickets to Any 2025 Yes Production at the Morgan-Wixon Theatre
#95 Theatre Palisades item
#95 Theatre Palisades
$70

Starting bid

Value: $180 Two Season Subscriptions to all of the 2025 Productions at Theatre Palisades 1) Jest a Second 2) The Wisdom of Eve 3) Grey Gardens 4) Deathtrap 5) Suite Surrender
#96 Ronald Reagan Presidential Library and Museum item
#96 Ronald Reagan Presidential Library and Museum
$50

Starting bid

Value: $120 Guest Passes for four Visit Ronald Reagan Presidential Library and Museum in Simi Valley, CA. Expiration: December 31, 2025
#97 Will Geer Theatricum Botanicum item
#97 Will Geer Theatricum Botanicum
$40

Starting bid

Value: $100 One pair of tickets to a 2025 Repertory Performance The Will Geer Theatricum Botanicum is an open-air theater in Topanga Canyon, Los Angeles County, California. Expires: October 2025
#98 Stephanie Mills at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#98 Stephanie Mills at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $200 Sterling Venues Presents Stephanie Mills Saban Theatre Beverly Hills Orchestra Center Friday, Nov. 8, 2024 Experience an unforgettable night with the legendary singer-songwriter Stephanie Mills. This includes two tickets to her exciting concert, featuring classic hits like “Home” and “Never Knew Love Like This Before.” Perfect for a night out with friends or family.
#99 Stephanie Mills at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#99 Stephanie Mills at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $200 Sterling Venues Presents Stephanie Mills Saban Theatre Beverly Hills Orchestra Center Friday, Nov. 8, 2024 Experience an unforgettable night with the legendary singer-songwriter Stephanie Mills. This includes two tickets to her exciting concert, featuring classic hits like “Home” and “Never Knew Love Like This Before.” Perfect for a night out with friends or family.
#100 Michael Rapaport at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#100 Michael Rapaport at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $118 Two Tickets to Michael Rapaport at Saban Theatre Friday, December 6, 2024 Orchestra Center
#101 Michael Rapaport at The Saban Theatre - Beverly Hills item
#101 Michael Rapaport at The Saban Theatre - Beverly Hills
$40

Starting bid

Value: $118 Two Tickets to Michael Rapaport at Saban Theatre Friday, December 6, 2024 Orchestra Center
#102 Autographed Book: Planting a Garden by Caroline Arnold item
#102 Autographed Book: Planting a Garden by Caroline Arnold
$5

Starting bid

Value: Priceless Inspire young minds with Planting a Garden in Room 6, a delightful hardcover book by Caroline Arnold. Donated and signed by the author herself! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#103 In-N-Out Burger item
#103 In-N-Out Burger
$40

Starting bid

Value: $107 (1) Air Freshener, (1) Clear Cup, (1) Neon Beach Towel, (1) 3D Logo Lanyard, (1) CA Dreamin' Magnet, (1) License Plate Frame, (1) Grey hat, (1) T-shirt, and (1) Post Card Set.
#104 Pacific Symphony item
#104 Pacific Symphony
$70

Starting bid

Value: $175 Voucher for two tickets to a 2024-2025 Pacific Symphony Classical Concert of your choice at the Renee and Henry Segerstrom Concert Hall. Selections among many include Koh Plays Mendelssohn, Beethoven's Emperor, and Verdi's Requiem. Expiration: June 7, 2025
#105 Belly Up Tavern - Solana Beach, San Diego, CA item
#105 Belly Up Tavern - Solana Beach, San Diego, CA
$50

Starting bid

Value: $ 120 Enjoy a night of live music at Belly Up Tavern with this certificate for admission for ten people to a Friday happy hour show. Gather your friends for an unforgettable evening! Expiration: None
#106 Byington Vineyard & Winery - Los Gatos, CA item
#106 Byington Vineyard & Winery - Los Gatos, CA
$120

Starting bid

Value: $350 Tour and wine tasting for ten people Byington Vineyard & Winery is the gem of the Santa Cruz Mountains, sitting on 95 mountainous acres surrounded by redwood forests with a view to the Monterey Bay. Byington produces award-winning Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, and Chardonnay wines and other exciting varietals that highlight the diversity of Northern California. The winery is an 18,000 square foot Italian style villa, housing the winemaking facilities, spectacular cave, and elegant event facilities.
#107 Hagafen Cellars - Napa, CA item
#107 Hagafen Cellars - Napa, CA
$70

Starting bid

Value: $180 Tasting for four Come explore our charming property in this exclusive wine tasting experience! You will receive Signature Tastings for you and your party conducted on our garden-side outdoor patio where you will be able to relax and enjoy some Napa Valley favorites. At Hagafen, we are well known for having a wide variety of wines, making upwards of 20 different wines, all small-lot productions! You and your party will have a lovely opportunity to sample four wines from an extensive collection during your visit. Expiration: December 31, 2025
#108 Spirit Cruises - Long Beach, CA item
#108 Spirit Cruises - Long Beach, CA
$30

Starting bid

Value: $76 Set sail with your family on a scenic one-hour Harbor Bay Cruise in Long Beach. This family pack includes tickets for four adults and four children, great for a fun-filled outing on the water and enjoying stunning views of the coastline. Expiration: None
#109 DoubleTree by Hilton Hotel Claremont item
#109 DoubleTree by Hilton Hotel Claremont
$110

Starting bid

Value: $290 One night stay at the DoubleTree by Hilton Hotel Claremont with breakfast for two Enticed by a little romance, spa decadence, mini-vacation or weekend getaway? The DoubleTree by Hilton Claremont, nestled in the foothills of the beautiful San Gabriel Mountains between Southern California’s dynamic Inland Empire and the Los Angeles Basin on Historic Route 66, is just blocks from the seven Claremont Colleges and 10 miles from Ontario International Airport (ONT). Expiration: October 31, 2025
#126 Younes & Soraya Nazarian Center for the Performing Arts item
#126 Younes & Soraya Nazarian Center for the Performing Arts
$50

Starting bid

Value: $140 This certificate entitles the bearer to two tickets to Sweet Honey in the Rock on Thursday, December 19th, 2024 at 8pm at the Younes & Soraya Nazarian Center for the Performing Arts.
#113 Domenico’s Italian Restaurant item
#113 Domenico’s Italian Restaurant
$25

Starting bid

Enjoy delicious Italian cuisine with two $25 gift certificates, valid at Domenico's Belmont Shore in Long Beach or Domenico's on the Lake in Mission Viejo. Savor their classic dishes at either beautiful location. Expiration: December 31, 2024
#126 Coronado Playhouse item
#126 Coronado Playhouse
$25

Starting bid

Value: $58 Admission for two to any one show in our 2024 – 2025 Season. Expiration: December 2025
Chance Theater item
Chance Theater
$80

Starting bid

Value: $200 Four tickets to any production in the Main Series or Holiday Series. Chance Theater is Anaheim’s very own award-winning professional resident theater company. Expiration: December 21, 2025.
#110 Happiest Baby's SNOObie item
#110 Happiest Baby's SNOObie
$30

Starting bid

Value: $69.95 SNOObie™ Smart Soother SLEEP BETTER...AND DREAM SWEETER! Every super-parent needs a sidekick! Meet SNOObie: your all-in-one smart soother for babies to big kids! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#111 Happiest Baby's SNOObie item
#111 Happiest Baby's SNOObie
$30

Starting bid

Value: $69.95 SNOObie™ Smart Soother SLEEP BETTER...AND DREAM SWEETER! Every super-parent needs a sidekick! Meet SNOObie: your all-in-one smart soother for babies to big kids! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#112 Happiest Baby's SNOObie item
#112 Happiest Baby's SNOObie
$30

Starting bid

Value: $69.95 SNOObie™ Smart Soother SLEEP BETTER...AND DREAM SWEETER! Every super-parent needs a sidekick! Meet SNOObie: your all-in-one smart soother for babies to big kids! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#114 Parini Fiesta Chafing Dish item
#114 Parini Fiesta Chafing Dish
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#115 Parini Ice Series item
#115 Parini Ice Series
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. Twin Dip Bowls (With ice chiller) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#116 Parini Ice Series item
#116 Parini Ice Series
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. Appetizer platter with chiller *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#117 Parini Casserole Dish item
#117 Parini Casserole Dish
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. White Casserole Dish Flameproof With Lid 1.5 Quart New In Box *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#118 Parini Flameproof Casserole item
#118 Parini Flameproof Casserole
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. 1.5 QT. Yellow Flameproof Casserole Pot Dish with Lid *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#119 Parini Ice Series item
#119 Parini Ice Series
$20

Starting bid

Value: $70 Brand new in box. Serving Bowl with Ice Chiller. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#120 Parini Pasta Pot item
#120 Parini Pasta Pot
$15

Starting bid

Value: $60 Brand new in box. Parini 6 qt Stainless Steel Pasta Pot. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#121 Parini Spice Rack item
#121 Parini Spice Rack
$20

Starting bid

Value: $90 Brand new in box. 17-pc stainless steel carousel spice rack with glass jars. Includes one spice rack tower, and 16 glass spice jars with perforated shaker caps and lids. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#126 Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer item
#126 Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer
$15

Starting bid

Value: $50 New in Box. Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer 4 Piece Stackable Set. Comes with tempered glass lid, colander, steamer basket, and stainless steel stockpot.
Rachel Ray item
Rachel Ray
$20

Starting bid

Value: Priceless Hard cover, signed by Rachel Ray. Rachael Ray 50: Memories and Meals from a Sweet and Savory Life: A Cookbook.
#122 Three (3) Vegamour Conditioners item
#122 Three (3) Vegamour Conditioners
$50

Starting bid

Value: $156 Three conditioners (sold in Sephora). A lightweight, dermatologist co-developed conditioner that helps support fragile, thinning hair by hydrating the scalp and nourishing from the root. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#126 Hatching Chicks in Room 6 by Caroline Arnold item
#126 Hatching Chicks in Room 6 by Caroline Arnold
$5

Starting bid

Value: Priceless Inspire young minds with Hatching Chicks in Room 6, a delightful hardcover book by Caroline Arnold. Donated and signed by the author herself! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#123 Three (3) Vegamour Conditioners item
#123 Three (3) Vegamour Conditioners
$50

Starting bid

Value: $156 Three conditioners (sold in Sephora). A lightweight, dermatologist co-developed conditioner that helps support fragile, thinning hair by hydrating the scalp and nourishing from the root. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#124 Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner item
#124 Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner
$20

Starting bid

Value: $60 Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner, Unisex, Hair Vitamins and Biotin for Faster Hair Growth, Vitalize Hair System and Hair Loss Treatment, 10 fl., Made in U.S.A
#125 Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner item
#125 Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner
$20

Starting bid

Value: $60 Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner, Unisex, Hair Vitamins and Biotin for Faster Hair Growth, Vitalize Hair System and Hair Loss Treatment, 10 fl., Made in U.S.A
#126 Flappers Comedy Club and Restaurant -Burbank, CA item
#126 Flappers Comedy Club and Restaurant -Burbank, CA
$70

Starting bid

Value: $250 Ten tickets (general admission) to Flappers Club and Restaurant. Enjoy a hilarious night out at Flappers Comedy Club and Restaurant. Get ready to laugh out loud and have a great time! Expiration: None
#127 Kidspace Children's Museum item
#127 Kidspace Children's Museum
$25

Starting bid

Value: $62 A pass for four to Kidspace Children's Museum in Pasadena. Spark you child's imagination in this dynamic learning environment. It's the perfect outing for families seeking adventure and education all in one. Expiration: December 31, 2025
#128 Brad Garrett at The Canyon - Agoura Hills item
#128 Brad Garrett at The Canyon - Agoura Hills
$30

Starting bid

Value: $80 Laugh the night away with four tickets to see comedian Brad Garrett at The Canyon - Agoura Hills on November 1, 2024. Don’t miss this hilarious performance from the Everybody Loves Raymond star!
#129 America Salutes You: Stand-Up ...at The Saban item
#129 America Salutes You: Stand-Up ...at The Saban
$100

Starting bid

Value: $540 Experience a night of laughter and music with four tickets to America Salutes You: Stand-Up for the Homeless, hosted by Jeremy Piven on November 14, 2024! This live comedy and music special aims to raise funds for America’s homeless. Enjoy performances from beloved comedians like Willis Turner, Andy Huggins, and Wayne Federman, and witness the honoring of comedy legends Bob Saget and Garret Morris. Also featured will be celebrities and entertainment icons with special musical guests.
#130 Leonid and Friends: Chicago Tribute at The Saban item
#130 Leonid and Friends: Chicago Tribute at The Saban
$60

Starting bid

Value: $236 Enjoy four tickets to enjoy an unforgettable night filled with classic hits and incredible musicianship! Don’t miss the chance to experience Leonid and Friends, the world’s greatest Chicago tribute band! Join them for an electrifying performance on November 16, 2024.
#131 Lee Rocker at the Belly Up, Solana Beach- San Diego, CA item
#131 Lee Rocker at the Belly Up, Solana Beach- San Diego, CA
$25

Starting bid

Value: $65 Enjoy two tickets to enjoy an unforgettable night filled with classic hits on January 5th. Lee Rocker made his mark singing, playing, standing on, spinning and rocking his giant upright bass as a founding member (along with Brian Setzer and Slim Jim Phantom), of the Grammy nominated music group The Stray Cats, who sold over 10 million albums and garnered 23 gold and platinum certified records worldwide.
#132 Old Gringo: Boots item
#132 Old Gringo: Boots
$80

Starting bid

Value: $386 New in Box. Brooklyn Short. Chocolate Suede. Size 9. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
#133 America's Railroad: The Durango Silverton Narrow Gauge item
#133 America's Railroad: The Durango Silverton Narrow Gauge
$200

Starting bid

Value: $496 Four Standard Class Roundtrip tickets on the historic railroad through the backcountry of the San Juan Mountains of Southern Colorado. Expiration: October 2025
#134 Jack in the Box item
#134 Jack in the Box
$60

Starting bid

Value: $155 Enjoy four $25 gift cards plus five meals. Expiration: None
#135: World Famous Magic Castle item
#135: World Famous Magic Castle
$200

Starting bid

Value: PRICELESS Enjoy the Academy of Magical Arts for four guests. Admission and cover charges are included with this very special invitation. Purchase of one dinner or brunch per person is required. Expiration: None
#136: Ahmanson Theatre- Los Angeles, CA item
#136: Ahmanson Theatre- Los Angeles, CA
$60

Starting bid

Value: $170 Certificate for two tickets for Opening Night of Once Upon A Mattress at the Ahmanson Theatre, Dec 13, 2024 at 8pm.
#137: Go-Cart World item
#137: Go-Cart World
$15

Starting bid

Value:$40 Experience the thrilling rush of the race at Go Kart World! Take advantage of four passes, each good for one ride on any of Go Kart World’s exciting tracks. Don’t miss out on the chance to drift and zoom through the ultimate high speed go-karting adventure! Expiration: April 2025
#138 3 Olive Trees - Greece item
#138 3 Olive Trees - Greece
$700

Starting bid

Value: $1,250 A five-night stay for a family of four, at 3 Olive Trees, Seaside apart hotel, in Greece. This voucher is valid (including taxes), for a family of four, in one of our two-bedroom maizonette. This voucher is valid for the period: March 2025 - November 2025, excluding June and August. - Local fees that are not included in the price (Climate resilience fee or similar) must be covered by the winner, and paid upon arrival.

