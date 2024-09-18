Soroptimist International of Three Rivers
Soroptimist Wine Glass Sales
Soroptimist Stemmed Wine Glass (1 glass)
$5
One (1) Soroptimist Branded Stemmed Wine Glass
One (1) Soroptimist Branded Stemmed Wine Glass
More details...
Add
Pair of Soroptimist Stemmed Wine Glasses (2 glasses)
$10
A Pair (2) of Soroptimist Branded Stemmed Wine Glasses
A Pair (2) of Soroptimist Branded Stemmed Wine Glasses
More details...
Add
Four Soroptimist Stemmed Wine Glasses (4 glasses)
$15
Four Soroptimist Stemmed Wine Glasses (4 glasses). Buy three get one free!
Four Soroptimist Stemmed Wine Glasses (4 glasses). Buy three get one free!
More details...
Add
Six Soroptimist Stemmed Wine Glasses (6 glasses)
$25
Six Soroptimist Stemmed Wine Glasses (6 glasses).
Six Soroptimist Stemmed Wine Glasses (6 glasses).
More details...
Add
Twelve Soroptimist Stemmed Wine Glasses (12 glasses)
$40
One dozen Soroptimist Stemmed Wine Glasses (12 glasses).
One dozen Soroptimist Stemmed Wine Glasses (12 glasses).
More details...
Add
Add a donation for Soroptimist International of Three Rivers
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue