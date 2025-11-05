92 For 22

Hosted by

92 For 22

About this event

92 For 22 Sponsorship

330 Covell Ave SW Suite A

Grand Rapids, MI 49534, USA

Diamond Sponsor item
Diamond Sponsor
$5,000

Quarterly Newsletter Business Spotlight
Logo on website (with hyperlink)

Name and Logo prominently displayed at Benefit Dinner
Individual “Tagged” Facebook post
(10) Benefit Dinner tickets
Specialized 92 For 22 gift (Custom Whiskey Bottle & Glass Plaque)

Platinum Sponsor item
Platinum Sponsor
$2,500

Quarterly Newsletter Business Spotlight
Logo on website (with hyperlink)

Name and Logo prominently displayed at Benefit Dinner
Individual “Tagged” Facebook post
(6) Benefit Dinner tickets
Specialized 92 For 22 gift (Glass Plaque)

Gold Sponsor item
Gold Sponsor
$1,000

2026 Quarterly Newsletter Recognition
Logo on website (with hyperlink)
Individual “Tagged” Facebook post

Name and Logo prominently displayed at Benefit Dinner
(4) Benefit Dinner tickets

Specialized 92 For 22 gift (Wood Plaque)

Silver Sponsor item
Silver Sponsor
$500

Quarterly Newsletter Recognition
Logo on website (with hyperlink)
Individual “Tagged” Facebook post

Name and Logo prominently displayed at Benefit Dinner
(2) Benefit Dinner tickets

Add a donation for 92 For 22

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!