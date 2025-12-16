Sutter Club Foundation

Sutter Club Foundation

92nd Annual - Sutter Club Foundation Golf Tournament

Catta Verdera Country Club

1111 Catta Verdera, Lincoln, CA 95648, USA

PRESENTING SPONSOR
$10,000

Company Name/Logo prominently included in Promotional Materials

Includes 2 Foursomes, Hole #1

Open to Members and Guests

SWAG GIFT SPONSOR
$5,000

Company Name/Logo on Tee Prize

Open to Members and Guests

Includes 1 Foursome

LIBATIONS SPONSOR
$3,500

Name/Logo on Signage On-Course & After-Party

Open to Members & Guests

Includes 1 Foursome

HOLE-IN-ONE SPONSOR
$3,500

Signage at Hole-In-One Contests

Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome

BALL SPONSOR
$3,500

Signage at Ball Giveaway Hole

Open to Members & Guests

Includes 1 foursome

PUTTING SPONSOR
$3,500

Signage at Putting Contest

Open to Members & Guests

Includes 1 Foursome

MASSAGE SPONSOR
$3,500

Signage at Chair Massage Hole/Range

Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome

BLOODY MARY BAR & BREAKFAST SPONSOR
$3,500

Signage at Putting Contest

Open to Members & Guests
Includes 1 foursome

19th HOLE AFTER-PARTY SPONSOR
$3,500

Signage at After-Party Event

Open to Members & Guests

Includes 1 Foursome

BEAT-THE-STINGER SPONSOR
$3,500

Signage on Contest Hole

Open to Members & Guests
Includes 1 foursome

BEAT-THE-AGGIE SPONSOR
$3,500

Signage on Contest Hole

Open to Members & Guests

Includes 1 foursome

HOLE SPONSOR
$2,500

Signage on Tee Box

Open to Members & Guests

Includes 1 foursome

FOURSOME
$1,000

Open to Members & Guests

GREENS SPONSOR
$1,000

Name(s)/Logo on Signage at Hole

SINGLE GOLFER
$250

Open to Members & Guests

Add a donation for Sutter Club Foundation

$

