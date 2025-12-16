92nd Annual - Sutter Club Foundation Golf Tournament

Hosted by
About this event
1111 Catta Verdera, Lincoln, CA 95648, USA
Company Name/Logo prominently included in Promotional Materials
Includes 2 Foursomes, Hole #1
Open to Members and Guests
Company Name/Logo on Tee Prize
Open to Members and Guests
Includes 1 Foursome
Name/Logo on Signage On-Course & After-Party
Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome
Signage at Hole-In-One Contests
Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome
Signage at Ball Giveaway Hole
Open to Members & Guests
Includes 1 foursome
Signage at Putting Contest
Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome
Signage at Chair Massage Hole/Range
Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome
Signage at Putting Contest
Open to Members & Guests
Includes 1 foursome
Signage at After-Party Event
Open to Members & Guests
Includes 1 Foursome
Signage on Contest Hole
Open to Members & Guests
Includes 1 foursome
Signage on Contest Hole
Open to Members & Guests
Includes 1 foursome
Signage on Tee Box
Open to Members & Guests
Includes 1 foursome
Open to Members & Guests
Name(s)/Logo on Signage at Hole
Open to Members & Guests
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!