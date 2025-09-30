eventClosed

9/30/25 Pizza Day

Cheese Slice item
Cheese Slice
$2

Suggested Donation Per Slice

Whole Cheese Pizza item
Whole Cheese Pizza
$20

Suggested Donation Per WHOLE Pizza

Pepperoni Slice item
Pepperoni Slice
$2

Suggested Donation Per Slice

Whole Pepperoni Pizza item
Whole Pepperoni Pizza
$20

Suggested Donation Per WHOLE Pizza

Whole Pizza Half Pepperoni Half Cheese item
Whole Pizza Half Pepperoni Half Cheese
$20

Suggested Donation Per WHOLE Pizza

common:zeffyTipDisclaimerTicketing