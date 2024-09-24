Bill's Barking Lot Equipment

Hill Climb item
Hill Climb
$2,590
Bridge Clilmb item
Bridge Clilmb
$3,390
Jump Balance Beam item
Jump Balance Beam
$2,090
Jump Balance Beam item
Jump Balance Beam
$3,790
Agility Bone (L/XL) item
Agility Bone (L/XL)
$3,190
XL Luxury Climbing Boulder item
XL Luxury Climbing Boulder
$3,490
Bridge Climb- Small Dog item
Bridge Climb- Small Dog
$3,190
Luxury Climbing Boulder- Small Dog item
Luxury Climbing Boulder- Small Dog
$1,890
Mini Hill Climb- Small Dog item
Mini Hill Climb- Small Dog
$1,690
S/M Agility Bone item
S/M Agility Bone
$2,190
Waste Receptacle item
Waste Receptacle
$1,300
ADA Drinking Fountain with Dog Bowl item
ADA Drinking Fountain with Dog Bowl
$4,500
6-ft Metal Bench item
6-ft Metal Bench
$1,800
Add a donation for Bill's Barktoberfest

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!