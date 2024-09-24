Bill's Barktoberfest
Bill's Barking Lot Equipment
Hill Climb
$2,590
Add
Bridge Clilmb
$3,390
Add
Jump Balance Beam
$2,090
Add
Jump Balance Beam
$3,790
Add
Agility Bone (L/XL)
$3,190
Add
XL Luxury Climbing Boulder
$3,490
Add
Bridge Climb- Small Dog
$3,190
Add
Luxury Climbing Boulder- Small Dog
$1,890
Add
Mini Hill Climb- Small Dog
$1,690
Add
S/M Agility Bone
$2,190
Add
Waste Receptacle
$1,300
Add
ADA Drinking Fountain with Dog Bowl
$4,500
Add
6-ft Metal Bench
$1,800
Add
Add a donation for Bill's Barktoberfest
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue