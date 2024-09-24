3rd Annual Charity Golf Tournament

365 Vin Rambla Dr

El Paso, TX 79912

Title Sponsor
$2,500
6 person team in Premium Bay Facebook recognition Sign at your bay Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
Drink Sponsor
$1,500
6 person team Company logo on drink tickets Facebook recognition Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
Hole-in-one Sponsor
$1,500
6 person team Sign at bay Logo on every ticket Facebook recognition Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
Bay Sponsor
$1,000
6 person team Facebook recognition Sign at your bay Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
Team only
$600
Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
Non EPEWLC Player
$100
Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
EPEWLC Player
$75
Registration fees includes: fajita lunch, unlimited non-alcoholic drinks, 2 drink tickets (for players 21 and over) and an opportunity to win GREAT prizes! Six people per bay permitted . Please provide an email address for each player.
