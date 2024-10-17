Silent Auction (2)

1720 W 18th Ave, Eugene, OR 97402, USA

GIFT BASKET item
GIFT BASKET
$100

Eugene's local Pink Haired Realtor, Stacy De Hart with Icon Realty has a fun Surprise Gift Basket.
Light Therapy Facial item
Light Therapy Facial
$50

Berry Hill Salon and Tattoo Has generously donated A light therapy facial valued at a $105.
Casino Night!!!!! From Fallon Love productions item
Casino Night!!!!! From Fallon Love productions
$100

Wanna have a big party.... A casino night is a perfect environment for fun. Valued at over $600 from Fallon Love productions.
Elite Wellness Gift card item
Elite Wellness Gift card
$45

Elite Wellness Has generously donated a $75 gift card to be used towards IV nutrition, weight, loss, injections and other services they provide.
Elite Wellness gift certificate item
Elite Wellness gift certificate
$45

Elite Wellness Has generously donated a $75 gift card to be used towards IV nutrition, weight, loss, injections and other services they provide.
100 gift card item
100 gift card
$50

Full set of hard gel nails from Phenominail
Full auto Detail item
Full auto Detail
$150

Extreme clean car detailing has donated a full service detail.
Extreme clean mini detail value $75. item
Extreme clean mini detail value $75.
$40

Who doesn't love a clean car? Extreme clean auto detailing has generously donated a mini clean.
Mini detail from Extreme Clean item
Mini detail from Extreme Clean
$40

Who doesn't love a clean car? Extreme clean auto detailing has generously donated a mini clean.
$50 dollar gift card and $100 of products item
$50 dollar gift card and $100 of products
$60

Skin care by Rebecca Heisen LLC. Has generously donated a gift pack valued at $150
Mucho gusto Gift Card item
Mucho gusto Gift Card
$15

Thanks to Mucho, Gusto and partnering restaurants. $30 gift card.
Mucho gusto Gift Card item
Mucho gusto Gift Card
$15

Thanks to Mucho, Gusto and partnering restaurants. $30 gift card.
Angkor Cambodian restaurant item
Angkor Cambodian restaurant
$40

$75 worth of food from Ankgor. Delicious Cambodian cuisine.
Electrolysis Hair Removal!!! item
Electrolysis Hair Removal!!!
$20

30 minutes and consultation with Cynthia Uding, Caring touch electrolysis.
Evergreen Nutrition item
Evergreen Nutrition
$20

Emerald nutrition has donated a little Goody bag to support health and wellness valued at $47.
Donation Bucket From Hop Valley item
Donation Bucket From Hop Valley
$25

Hop Valley loves to support this non-profit of ours. You won't want to miss out on what they donated....Swag bucket and gift card.
Dopamine K9 Training item
Dopamine K9 Training
$50

Eugene's premiere dog training, dopamine canine training. Donated a 90 minute session valued at a $175.
4 hours of administrative assistance item
4 hours of administrative assistance
$10

Smart freelancing parents LLC has donated four hours of administrative assistance for your business valued at two hundred and twenty dollars.
Administrative Assistance item
Administrative Assistance
$10

Smart freelancing parents LLC has donated four hours of administrative assistance for your business valued at two hundred and twenty dollars.
MJ Photography Photo session valued at 500 item
MJ Photography Photo session valued at 500
$150

Michelle Jackson photography generously donated a full session, Choose from a family portrait session, a maternity session engagement or couple session or a high school senior session.
3 hour tattoo session Tiffytats item
3 hour tattoo session Tiffytats
$200

Tiffany hill has donated 3 hours of tattooing time, valued at 450 bucks.
Gift Card to Park Street Cafe item
Gift Card to Park Street Cafe
$15

Park street cafe amazing. Clean cooked food. Bye by Sherri Thieben
Chuck and Alice Gift card item
Chuck and Alice Gift card
$15

Chuck and Alice Gift Card
Full day Tattoo session Varga Ink item
Full day Tattoo session Varga Ink
$250

Full day tattoo session from Varga Ink
Permanent Cosmetics item
Permanent Cosmetics
$300

Choose from eyebrows, eyeliner or lip lush. Michelle Varga
Somatic Tattooing Session item
Somatic Tattooing Session
$500

Embark on a semantic journey With higher vibrations tattoo Value at $2000
Tech Repair for your PC item
Tech Repair for your PC
$75

2nd Chance PC donated their tech support and optimization of windows...valued at $150
2 time package of personal Yoga Instruction
$75

Yoga by Estelle Birch. Personal instruction valued at a $150.
Pedicure Gift Basket item
Pedicure Gift Basket
$40

Paula Free with Power On with Limb Loss donated a pedi gift basket valued at $85
Gift Basket from Beauty Lash Bar item
Gift Basket from Beauty Lash Bar
$60

Beauty Lash Bar has Donated a little gift bag with some great goodies and services.Gift card.. ove $180 value.. amazing Serina Martinez supports Varga Medical Art INC
Hello beauty Bar with Hillary item
Hello beauty Bar with Hillary
$80

Hillary Ann supports Varga Medical Art, great stylist here in Eugene has donated $150 gift card.
Brand new boxing gloves Checkered Past MMA item
Brand new boxing gloves Checkered Past MMA
$30

Brand new boxing gloves donated by checkered past MMA thank you, Jimmy Jennett. Valued at 150

