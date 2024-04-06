2024 Triboro Banquet

Drink Coin
$8
single Drink Coin which can be redeemed for 1 beer, 1 hard seltzer, or 1 glass of wine
Raffle Sheet - 25 tickets
$25
1 Raffle Sheet of 25 tickets
50/50 Raffle Ticket
$10
single 50/50 raffle ticket
Raffle Bundle
$30
includes 1 Raffle Sheet of 25 tickets and 1 50/50 Raffle Ticket

common:zeffyTipDisclaimerTicketing