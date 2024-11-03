Akron Volunteer Fire Company
R&K Sub Sale - Pick up December 7th 8AM-1PM
1229 Main St
Akron, PA 17501, USA
*NEW* Spicy Italian Sub Roll W/Onions & Peppers
$7
Hot Capicola, Pepperoni, Hard Salami, and Provolone Cheese
12" Italian Sub Roll
$7
Cooked Ham, Cooked Salami, Hard Salami, and Provolone Cheese
12" Ham Sub Roll
$7
White American Cheese
12" Turkey Sub Roll
$7
White American Cheese
12" Roast Beef Sub Roll
$7
White American Cheese
12" American Sub Roll
$7
Cooked Ham, Cooked Salami, Bologna, and White American Cheese
12" Whole Grain Roll
$7
*NEW* Chicken Breast w/pepper jack cheese Pretzel Sandwich
$6
sliced chicken breast and pepper jack cheese
Italian Pretzel Sandwich
$6
cooked ham, cooked salami, hard salami, and provolone cheese
Ham & Cheese Pretzel Sandwich
$6
Ham & Swiss Pretzel Sandwich
$6
Turkey & Cheese Pretzel Sandwich
$6
Roast Beef & Cheese Pretzel Sandwich
$6
Sweet Lebanon Bologna & Cheese Pretzel Sandwich
$6
All Cheese Pretzel Sandwich
$6
provolone and white american cheeses
Chicken Salad Pretzel Sandwich
$6
no cheese
Egg Salad Pretzel Sandwich
$6
no cheese
Tuna Salad Pretzel Sandwich
$6
no cheese
