戰南北還不夠，台灣還有戰東西：考古學家眼中的最早的南向政策與返鄉台商

【戰南北還不夠,台灣還有戰東西:考古學家眼中最早的「南向政策」與「返鄉台商」】

講者:劉俊昱博士

12/2 SAT 3:00-4:30PM (2:30PM即可入場)

18616 NE 189th St, Woodinville, WA 98077





什麼!台灣原住民的祖先是最早台商?! 太開心啦,我們邀請到西雅圖本地最負盛名的自然科學博物館 Burke Museum 的專業考古學家——劉俊昱博士專程來分享他精彩的研究成果,保證幽默風趣無冷場,歡迎大家一起來深入了解我們過去不了解的台灣歷史!





簡介:台商的靈活度與韌性在世界各地創造了無數的商機與成果,尤其是中國與東南亞地區,而近年由於世界局勢與政策的改變,許多在外打拼的台商,也逐漸返回台灣,讓台灣的經濟繼續蓬勃發展。 從長時限的角度來看,當代台灣原住民族的祖先,可以說是最早進入東南亞地區的台商。三四千年以前,史前台灣人就開始向島外尋求新的機會向外移民,並且將精美的台灣玉(Taiwanese nephrite)以及製造技術帶到東南亞,改變當地的裝飾流行文化。 而最早的返鄉台商,則從兩千多年以前開始,從東南亞回到台灣。這一波好似鮭魚迴游的人群移動,同時也帶進新的物質文化,造就新的裝飾風尚,使得史前台灣原住民族社會有了巨大的轉變,以台灣玉為主的裝飾,迅速的被玻璃、瑪瑙以及金屬取代,最終成為當代台灣原住民族的傳家寶。而這一切,發生的主要地點都在台灣的東部,而不是當代發展較為發達的西部地區。





▶️ 講座以華語進行,現場提供即時英文翻譯字幕。

⏩️2:30PM即可入場,請大家一起來喝下午茶!

劉俊昱Jiun-yu Liu 經歷:

Archaeology Curatorial Associate of Burke Museum of Natural History and Culture, present

Ph.D., Anthropology, University of Washington, 2022

M.A., Anthropology, University of Washington, 2014

M.A., Anthropology, National Taiwan University, 2011

B.A., Finance, National Taiwan University, 2005





當天緊接還有【烏克蘭聖誕背包捐贈與玩具禮物收集+製作聖誕心意卡】的活動,在佳節前夕將愛心送給在烏克蘭戰火中的小朋友,歡迎大家4:30PM之後無縫接軌參加!