Pikes Peak Safe Families For Children Silent Auction

The Pinery at the Hill 775 W Bijou St, Colorado Springs, CO 80905 (if not present at gala, email: [email protected])

#1 CAE Corporation- 2 flights in a DA-20
$300

A chance to "Soar with the Eagles." This one-hour flight will include seeing the beautiful Pueblo Reservoir and Royal Gorge from the air. Valued @ $600
#2 10 person Springs Pickleball party
$275

4-Selkirk pickleball paddles and a voucher good for a 10-person party at Spring Pickleball on two courts for 2 hours and a party room for 3 hours. Valued @ $700.00
#3 Pine Creek Dental-Professional Teeth Whitening
$175

Make your smile beautiful again! Professional Teeth Whitening. Valued @ $468.00
#4 Glen Eyrie Castle One night stay
$200

Spend the night in a castle! One night stay at Glen Eyrie Castle. Valued @ $400
#5 Pine Creek Esthetics
$250

Enhance skin rejuvenation! Microneedling with PRF Valued @ $900.00
#6 Family Photo Session by Mandy Penn Photography
$350

Certified and Master award-winning portrait professional photographer. Photography on location with 5 digital images and matching 11x14 prints. Valued @ $1250
#7 Pumpkin Patch and Lolley’s Ice cream
$30

Looking for a delightful fall adventure for your family? Dive into the autumn spirit with free admission to the Pumpkin Patch for a family of four, plus a sweet treat from Lolley's Ice Cream! this outing promises fun-filled memories and tasty delights. Don't miss out on this fantastic seasonal treat! Valued at $100
#8 Orange Theory - One-month membership
$100

Get in shape for the holidays. Enjoy one month of Orange Theory, a towel, and a water bottle. Valued @ $225
#9 Axe and the Oak Whiskey with Chocolates
$35

At Axe and the Oak Distillery, we create delicious, beautifully blended, Colorado Whiskey made for sharing with friends. Valued @ $75
#10 Joyful Spaces Home Organizing
$100

Are you ready to get your home organized? Bid on this 3-hour home organization session for home, office, or garage. Valued @ $ 259
#11 Handmade wreath by Jalean Zettlemoyer
$25

Beautiful Handmade wreath to decorate any room at home. Valued @ $100
# 12 $300 to American Furniture Warehouse
$100

Find that special table, rug or decorative piece from American Furniture Warehouse. $300 in gift cards to American Furniture Warehouse. Value: $300
#13 One-night stay at Great Wolf Lodge
$100

Winter is coming! Bid on this fabulous getaway with our family! With an indoor water park kept at a warm 84 degrees year-round, your pack can enjoy a world of fun. One-night stay in a Deluxe Queen Suite. Valued @ $400
#14 Pine Creek Dental Professional Teeth Whitening
$175

Make your smile beautiful again. Professional Teeth Whitening. Valued @ $468
#15 Cave of the Winds and Urban Egg
$50

Cave tours, spectacular scenery, rides and attractions from mild to wild, you will explore, soar and keep the whole family happy all day long. So much more than just a cave! Four Tickets for the Pioneer Package and Brunch for two at the Urban Egg. Valued @ $130
#16 $100 voucher for Exquisite Hair by Destiny
$45

Looking for a fresh style for the holidays? Look no further than Exquisite Hair by Destiny! Delight in top-tier hair care and service, tailored to make you shine this festive season. Treat yourself to a transformation worth $100 and step into the holidays with flair!
#17 Cheyenne Canyon Segways-Guided tour for 2
$75

Enjoy two tickets for a guided segway tour near historic sites and park trails near the entrance to Cheyenne Canon. Valued @ $216
#18 Club Pilates-one month membership
$150

A workout without the hurt - the best full-body Reformer Pilates classes transforming thousands of lives. One month of membership to strengthen and tone before the holidays. Valued @ $378
#19 Cheyenne Zoo with Josh and Johns Ice-cream
$80

Cheyenne Mountain Zoo is about sharing the wonders of the natural world with kids of all ages and providing memories for a lifetime at America’s mountain Zoo. Named #5 Best Zoo in North America by USA TODAY 10Best Readers' Choice Awards, you’re in for way more than just watching. Four tickets to Cheyenne Mt. Zoo and Josh and John's ice cream. Valued @ $165
#20 Charcuterie Board/Basket-Jess Beistline Design
$60

Planning a laid-back evening with friends? Host an effortless charcuterie night! Invite your friends over, lay out your spread, and enjoy a relaxing night full of good food and great company! Valued @ $125
#21 Taste of Life-$25 gift card and Taste of Home Treats
$25

Hi! I'm Donna, owner, operator and mom at Taste of Life Stores. I started this business because I wanted my family to have good food within a budget. What once was chicken being sold out of my garage is now a family run operation in beautiful Monument bringing healthy and delicious prepared meals to families everywhere. $25 gift card and Taste of Home Treats. Valued @$60
#23 Flying Horse Resort and Club-One night stay
$125

Enjoy a one-night stay for 2 in a standard lodge guestroom at the beautiful Flying Horse Resort Club. Valued @$250
#24 Callaway Golf Bag and Top Golf vouchers
$150

Enjoy a new Calloway golf bag and $100 gift cards at Top Golf. Valued @$300
#25 Melaleuca “dry skin” Basket-Trish Grinnell
$30

Winter is upon us and that means drier conditions! Enjoy this ultimate Renew dry skin collection from Melaleuca! Value $85
#26 Peach Shack-Palisade Peach Picking adventure
$30

Next season, enjoy peach picking for two and 1/2 box of fresh Palisade peaches! Valued @$60
#27 Deroco Cellars-Peach wine and four tastings in Palisade
$30

A WINERY ROOTED IN COMMUNITY We house a variety of different wines from around Colorado, all under one roof. Visit Deroco Cellars to begin your tour through the vineyards of the Rockies. Enjoy this delicious peach wine and wine tasting from Deroco Cellars. Value $75
#28 Krause Fit RX-Integrative Sports therapy
$130

Integrative Sports Therapy + Athlete Performance Coaching. We specialize in getting to the root cause of the problem and teaching people how to proactively stay pain free! 2 vouchers for Integrative Sports Therapy and Athletic Performance Coaching. Valued @$ 275
#29 Sendicate Ski-Meier Skis “The Leeper”
$325

Enjoy your new ride this winter on these new Meier skis. Handmade in Denver, CO. The Leeper is for high-speed, big turns and stomping cliffs. Valued @ $995
#30 Art and Wine Basket-Suzy Murray Brothers
$45

Schedule time to tap into your inner artist. Valued @ $100
#31 Beauty and Ink Microneedling
$100

Microneedling with Stem Cells. This procedure stimulates collagen reproduction. Valued @ $350
#32 Onward Psychological Services- Stress Management
$200

Practical/Tactical Stress Management workshop for your group or organization (up to 200 people) by Lindsey Carnick, LCSW. (*CEU eligible) Valued @ $100/person
#33 Christmas Basket
$30

It's not too early to start thinking about Christmas. This fun-filled basket will help you get your holidays started. Valued @ $60
#34 Epigenetic Hair Analysis
$100

This analysis provides insight into nutritional deficiencies of multiple vitamins, and minerals, to help improve diet, lifestyle, and wellbeing by Edenly Wellness. Valued @ $300
#35 Colorado Tree Farm- 2.25 Caliper Deciduous Tree
$375

Heidrich’s Colorado Tree Farm- 2.25 Caliper Deciduous Tree (installation included) Valued @ $850
#36- 6' Evergreen Tree
$375

Heidrich’s Colorado Tree Farm- 6' Evergreen Tree. (installation included) Valued @ $850
Homemade Cross
$40

Thank you to Gary Coy for creating this beautiful wood cross to display in any room of your house. Value: $125
Ziba Kimono
$30

Why the name Ziba Kimonos by Kiana Kouture? "Ziba" means beautiful in Farsi...my father's native language. It is significant to the story behind my brand because it signifies strength, confidence, and beauty; an important part of life that I began learning from my father and grandmother after my mother died at a very young age. My wish to you is that every time you wear your kimono you see your own unique beauty, and celebrate the gifts that life presents! Value $125

