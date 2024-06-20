eventClosed

Chester County Holiday Auction

auction.pickupLocation

455 Boot Rd, Downingtown, PA 19335, USA

CCLC Horticulture Center - 25" Evergreen Elegance Wreath item
$10

Retail Price is $50. Made by Learning Center students, this 25” handcrafted designer wreath features a lush mix of seasonal greens, including cedar, pine, fir, juniper, and boxwood, accented with vibrant berries and a luxurious holiday bow. Perfect for welcoming the season with timeless sophistication.
CCLC Horticulture Center - Holly Jolly Hanging Basket item
$10

Retail Price is $60. Celebrate the season with this stunning holiday hanging basket featuring a lush blend of cedar, pine, fir, juniper, and spruce. Adorned with shimmering ornaments, festive berries, and a cheerful holiday bow, it brings joy and elegance to any entryway or porch. Perfect for adding a touch of holiday magic to your outdoor décor.
Benari Jewelers - Gift Bag item
$31.25

Retail price is $135. Gift Bag Contents: $100 gift card, teddy bear, jewelry cleaner, pen, and pouch.
Twin Valley Coffee - Gift Basket item
$6

Retail Price is $30. Gift Basket contains 12 oz bag of Nicaragua Medium Roast coffee beans and two free small cold brew vouchers.
Honeybrook Golf Club - Gift Certificate item
$85

Retail price is $340. Certificate for a foursome of golf anytime Monday through Friday and after 2 p.m. Saturday, Sunday, and holidays. Carts Included. Expires 12/31/25.
Tanglewood Golf Club - Gift Certificate item
$50

Retail price is $200. Certificate for a foursome of golf anytime Monday through Friday or Saturday/Sunday/Holidays after 11 a.m. Call the golf shop for a tee time at 717-786-2500.
The Colonial Theatre - 6 Movie Passes item
$15

Retail price is $60. Each pass entitles you to one free film of your choice.
Uptown! Knauer Performing Arts Center - Two Tickets item
$17.50

Retail price is $70. The 2 ticket voucher is for the following performance: Jazz Cocktail Hour, Better Than Bacon Improv, Speaker Series, Rock Tribute Bands, and Comedy Call 610-356-2787 or visit Uptownwestchester.org to see show time availabilities. Voucher expires 11/30/2025. Reserve your seats by telephone two weeks prior to the performance and mention the voucher.
Markies Miniature Golf - 5 Free Game Vouchers item
$15

Retail price is $50. 5 free game vouchers.
Urban Air Adventure Park - 4 Basic Attraction Passes item
$15

Retail Price is $60. 4 Basic Attraction Passes.
Palace Bowling & Entertainment Center item
$22.25

Retail Value is $89. Certificate for 2 hours of unlimited bowling and shoe rentals for up to 6 people. Call for reservations.
Northbrook Canoe Company - Trip Ticket for One Canoe item
$16.25

Retail Price is $65. One Canoe ride to Corcoran's Bridge (about 1.5 hours). A canoe is limited to 2-3 adults or 2 adults with 2 children. Call ahead for reservations.
Shady Maple - $25 Gift Card item
$17.50

$25 gift card to Shady Maple to be used at the Smorgasbord, Farm Market, or Gift Shop.
American Helicopter Museum - Two Tickets item
$5

Retail Price is $20. Two complimentary admission tickets. Not valid for special events. Expires November 30, 2025.
People's Light - Two Tickets item
$17.50

Retail Price is $70. Two complimentary admission tickets. Expires August 31st, 2025.
Forge Theatre - 2 Tickets item
$10

Retail Price is $40. Two complimentary admission tickets. Expires June 2025.
BJ's - $25 Gift Card item
$5

Retail Price is $25.
Optimal Massage - $50 Gift Card item
$12.50

Retail Price is $50.
Lione's Pizza - $20 Gift Card item
$4

Retail Price is $20.
Andre's Pizza - $20 Gift Card item
$4

Retail Price is $20.
Bakers of Buffington - $30 Gift Certificate item
$7.50

Retail Price is $30. Expires 12-31-25.
Handel's Ice Cream - $25 Gift Card item
$5

Retail Price is $25.
Sweet Aloha Bowls - $30 Gift Card item
$6

Retail Price is $30.
Spence Cafe - $100 Gift Card item
$25

Retail Price is $100.
Lou's Beverage - $35 Gift Card item
$8.75

Retail Price is $35.
Market Street Grill - Gift Basket item
$12.50

Retail Price is $50. Gift Basket contains a black MSG hat, a black MSG blanket, and a $25 gift card.
Kreider Market - 4 Free Subs or Steaks item
$10

Retail Price is $40. Expires 11/8/25.
Dansko - Certificate for Free Pair of Shoes (Up to $75) item
$18.75

Retail Price is $75. Gift certificate for a free pair of shoes up to $75. Expires 12/6/25.
Coatesville Flower Shop - $25 Gift Card item
$5

Retail Price is $25. Expires 12-31-25.
National Iron & Steel Heritage Museum - 2 Guest Passes item
$4

Retail Value is $20. Redeemable for general admission. Add-on excursions available at an additional cost.
Longwood Gardens - 2 Complimentary Tickets item
$12.50

Retail Value - $50. Two guest tickets to Longwood Gardens in Kennett Square, PA. Expires 4/25/2026. Timed entry not required, but please note the following exceptions: NOT VALID for towards specially ticketed events, such as Fireworks or Wine & Jazz Festival, NOT VALID every Friday through Sunday during A Longwood Christmas, NOT VALID every day December 25 through January 3.
Blackstone Tabletop Griddle 22" item
$25

Retail Price is $100. Two independently controlled cooking zones. 361 sq. in. cooking surface.
Blackstone Grill Cleaning Kit 8 pc item
$8.25

Retail Price is $33. Griddle Scraper, Scouring Pad Tool, Pumice Stone Tool, etc.
Apple - iPad 64 GB Space Gray item
$50

Retail Price is $200. 64 GB. Space Gray. 9th Generation. Model: MK2K3LL/A.
Apple - AirPods Pro (2nd Generation) item
$62.25

Retail Price is $249. AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case.
Apple - Apple Watch SE (2nd Generation) White Sport Band item
$42.50

Retail Price is $170. Apple Watch SE (2nd Generation) White Sport Band and Silver Aluminum Case. 40 MM. GPS. Small/Medium wrist size. Model: MNT93LL/A.
Apple - Apple Watch SE (2nd Generation) Midnight Sport Band item
$42.50

Retail Price is $170. Apple Watch SE (1st Generation) Midnight Sport Band and Space Gray Aluminum Case. 40 MM. GPS. Model: MKQ13LL/A.
Apple - Apple Watch SE (2nd Generation) Starlight Sport Band item
$42.50

Retail Price is $170. Apple Watch SE (2nd Generation) Starlight Sport Band and Starlight Aluminum Case. 40 MM. GPS. Small/Medium wrist size. Model: MR9U3LL/A.
Apple - Apple Watch SE (2nd Generation) Midnight Sport Band item
$42.50

Retail Price is $170. Apple Watch SE (2nd Generation) Midnight Sport Band and Midnight Aluminum Case. 44 MM. GPS. Medium/Large wrist size. Model: MNTG3LL/A.

