Sage & Makani's Youth Worlds Fundraiser - Silent Auction

Lanikai Brewing Party Pack item
Lanikai Brewing Party Pack
$40

$50 Gift Card, T-shirt & 2 silicone tumblers & keychain. Retail $110. Donated by Lanikai Brewing.
Paia Fish Market $50 Gift Card item
Paia Fish Market $50 Gift Card
$25

Paia Fish Market $50 Gift Card. Donated by Paia Fish Market.
Lydgate Farms Kauai Chocolate Gift Basket item
Lydgate Farms Kauai Chocolate Gift Basket
$50

Gift Basket: Three specialty chocalate bars, chocolate covered coffee beans, gourmet honey. Retail $150.
Edward Brennan Original Painting item
Edward Brennan Original Painting
$200

Beautiful Framed Edward Brennan Original Painting, Open Skiffs at KYC, valued at $400.
2-hour, 2 person group windsurfing lesson item
2-hour, 2 person group windsurfing lesson
$200

Hawaiian Watersports 2-hour, 2 person group windsurfing lesson. Retail $450.
Mu'umu'u Heaven blue vintage dress item
Mu'umu'u Heaven blue vintage dress
$100

1 Blue Special Vintage Maxi Dress, Size Medium. Retail $400
Mu'umu'u Heaven brown and white vintage dress item
Mu'umu'u Heaven brown and white vintage dress
$100

1 Brown and White Maxi Dress, Medium. Retail $400
Mu'umu'u Heaven Multi Color Jumpsuit item
Mu'umu'u Heaven Multi Color Jumpsuit
$100

1 Mu'umu'u Heaven Multi Color Jumpsuit, Medium. Retail $400
Keopu Coffee item
Keopu Coffee
$20

2 bags of 8oz of 100% Kona Coffee. Retail $50.
11x14 Matted Print by Colin Redican item
11x14 Matted Print by Colin Redican
$20

11x14 Matted Print, "Palm Surfer" by Colin Redican. Retail $40
Kalapawai Market $75 Gift Card item
Kalapawai Market $75 Gift Card
$40

Kalapawai Market $75 Gift Card
Hand-Sewn Reversible UH Tote item
Hand-Sewn Reversible UH Tote
$15

One-of-a-kind! Hand-sewn and reversible.
Hand-Sewn Reversible Pickleball Tote item
Hand-Sewn Reversible Pickleball Tote
$15

One-of-a-kind! Hand-sewn and reversible.
Hand-Sewn Reversible 49er Tote item
Hand-Sewn Reversible 49er Tote
$15

One-of-a-kind! Hand-sewn and reversible.
Hand-Sewn Reversible Quilted Tote item
Hand-Sewn Reversible Quilted Tote
$15

One-of-a-kind! Hand-sewn and reversible.

