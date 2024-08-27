German-Indonesian Friendship Night

FORUM SPONSOR - PLEASE SEND CHECK
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE TABLE NUMBERS
2. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE MENU
3. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
4. PRESENT YOUR COMPANY AND PROJECT FOR 15 MINUTES DURING INVESTMENT FORUM
5. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - CENTER OF THE SCREEN
6. SEAT FOR FOUR PEOPLE AT THE CHARGE d’AFFAIRES TABLE
FORUM SPONSOR - PLEASE SEND CHECK
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE TABLE NUMBERS
2. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE MENU
3. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
4. PRESENT YOUR COMPANY AND PROJECT FOR 15 MINUTES DURING INVESTMENT FORUM
5. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - CENTER OF THE SCREEN
6. SEAT FOR FOUR PEOPLE AT THE CHARGE d’AFFAIRES TABLE
FOOD SPONSOR - PLEASE SEND CHECK
$2,000
groupTicketCaption
FOOD SPONSOR - PLEASE SEND CHECK
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - BELOW FORUM SPONSOR
2. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE TABLE NUMBERS
3. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE MENU
4. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
5. SEAT FOR FOUR PEOPLE
FOOD SPONSOR - PLEASE SEND CHECK
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - BELOW FORUM SPONSOR
2. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE TABLE NUMBERS
3. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE MENU
4. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
5. SEAT FOR FOUR PEOPLE
ENTERTAINMENT SPONSOR
$1,000
groupTicketCaption
ENTERTAINMENT SPONSOR
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - BELOW FORUM SPONSOR
2. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
3. SEAT FOR FOUR PEOPLE
ENTERTAINMENT SPONSOR
You will receive:
1. COMPANY LOGO OR YOUR NAME ON THE SCREEN - BELOW FORUM SPONSOR
2. COMPANY OR YOUR NAME MENTIONED BY M.C. DURING WELCOME AND CLOSING REMARKS
3. SEAT FOR FOUR PEOPLE