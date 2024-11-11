eventClosed

Arts All Around You Summer Camp (Ages 6-10)

330 East State St

Ithaca, NY

Week 1: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 1 of CSMA Arts Summer Camp
July 7-11 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 1: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 1 of CSMA Arts Summer Camp
July 7-11 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 2: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 2 of CSMA Arts Summer Camp
July 14-18 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 2: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 2 of CSMA Arts Summer Camp
July 14-18 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 3: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 3 of CSMA Arts Summer Camp
July 21-25 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 3: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 3 of CSMA Arts Summer Camp
July 21-25 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 4: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 4 of CSMA Arts Summer Camp
July 28-Aug 1 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 4: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 4 of CSMA Arts Summer Camp
July 28-Aug 1 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 5: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 5 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 4-8 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 5: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 5 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 4-8 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 7: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 7 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 18-22 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 7: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 7 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 18-22 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 8: Arts All Around You Camp - Non-Member
$480

Week 8 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 25-29 - 9am-3pm
Ages 6-10

Week 8: Arts All Around You Camp - Member
$360

Week 8 of CSMA Arts Summer Camp
Aug 25-29 - 9am-3pm
Ages 6-10

